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Gündem Ahbap'a dört koldan inceleme: Detaylar belli oldu! İşte gözaltına alınanlar
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Ahbap'a dört koldan inceleme: Detaylar belli oldu! İşte gözaltına alınanlar

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Ahbap'a dört koldan inceleme: Detaylar belli oldu! İşte gözaltına alınanlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah saatlerinde 13 kişi gözaltına alınmıştı. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun detayları...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ahbaplar Suç Örgütü”ne yönelik dördüncü dalga operasyon yapıldığını ve 13 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Dördüncü operasyonun detayları belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturmanın 4’üncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Bu sabah başlatılan operasyon kapsamında, soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında dört ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldüğü öğrenildi:

1- Konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler

Ahbap Derneğinin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı hâlde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem tesis edildi.
Bu kapsamda; Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi), Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. yetkilisi), Murat Yaren (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi), Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi) operasyon kapsamında hedef alındı.
Pegas Global A.Ş’den ayrıca dernek adına konteyner satın alındığı belirlendi. Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü) hakkında da söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldı.

2- Yeliz Kaya’ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler

Soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi.
Bu kapsamda; Başaran Holding A.Ş. tarafından 22 taşınmaz, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10 taşınmaz, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17 taşınmaz ve Orhan İnan tarafından ise 10 taşınmazın Yeliz Kaya’ya devredildiği belirlendi.
Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak; Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. sahibi), Recep Demir (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi), Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi), Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi) ve Orhan İnan hakkında işlem tesis edildi.

3- Dernek çeklerine ilişkin işlemler

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya (dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası) ile Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup yetkilisi) hakkında işlem başlatıldı.

4- Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler

Soruşturma kapsamında Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem tesis edildi.

Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şunlar:

Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi), Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. yetkilisi), Murat Yaren (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi), Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi), Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. sahibi), Recep Demir (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi), Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi), Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi), Orhan İnan, Sibel Kaya (dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası), Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup yetkilisi), Ali Demirhan ve Deniz Şimşek (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü). Adalet Bakanlığı kaynakları son olarak, “Soruşturma, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir” bilgisi verdi.

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