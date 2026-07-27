Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları
Orta Avrupa'da yer alan Alp Dağları'ndaki buzullar sıcak hava nedeniyle kayıtlara geçen en kötü yıllardan birini yaşıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Avrupa'da yer alan Alp Dağları'ndaki buzullar sıcak hava nedeniyle kayıtlara geçen en kötü yıllardan birini yaşıyor.
Fransa’da etkili olan üçüncü sıcak hava dalgasıyla Alp Dağları'ndaki buzullar eriyor.
Sıcaklığın buzullar üzerindeki etkisi, Savoie Alpleri'nde yer alan Tignes beldesinin üzerindeki Grande Motte Buzulu'nda belirgin şekilde gözlemleniyor.
Buzulun 3 bin 456 metre yükseklikteki zirve platformunda geniş buz alanlarının kardan tamamen arındığı, gri çizgilerle kaplandığı ve derin yarıklarla bölündüğü görüldü.
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…
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