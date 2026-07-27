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Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

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Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Orta Avrupa'da yer alan Alp Dağları'ndaki buzullar sıcak hava nedeniyle kayıtlara geçen en kötü yıllardan birini yaşıyor.

#1
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Fransa’da etkili olan üçüncü sıcak hava dalgasıyla Alp Dağları'ndaki buzullar eriyor.

#2
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Sıcaklığın buzullar üzerindeki etkisi, Savoie Alpleri'nde yer alan Tignes beldesinin üzerindeki Grande Motte Buzulu'nda belirgin şekilde gözlemleniyor.

#3
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulun 3 bin 456 metre yükseklikteki zirve platformunda geniş buz alanlarının kardan tamamen arındığı, gri çizgilerle kaplandığı ve derin yarıklarla bölündüğü görüldü.

#4
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#5
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#6
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#7
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#8
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#9
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#10
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#11
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#12
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#13
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#14
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#15
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

#16
Foto - Avrupa sıcaktan kavruluyor! Alpler için tehlike çanları

Buzulları eriyen Alp Dağları’ndan kareler…

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