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Gündem Özlem Balcı'dan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na 'Yörük Ali Efe' tepkisi!
Gündem

Özlem Balcı'dan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na 'Yörük Ali Efe' tepkisi!

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinin oyucusu Özlem Balcı, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki gösterdi. Balcı, Çerçioğlu'nun kültür turizmine katsı sunduğunu öne sürmesine rağmen, kentin Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yörük Ali Efe'yi sahiplenmediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 15:59:00 - 2021-03-15 16:12:15
Özlem Balcı'dan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na 'Yörük Ali Efe' tepkisi!

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç haline gelmesi önünde 'takoz' görevi üstlenen CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Yerel seçimler öncesi vatandaşa 'her şey çok güzel olacak' vaadlerinde bulunan CHP'nin kazandığı belediyeler, vatandaşa hizmet yerine skandallarla gündemi meşgul ediyor. Meral Akşener'in başkanlığındaki İP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını yaptığı CHP'ye ait belediyeler, yaptıkları hizmetlerle değil daha çok yapmadıkları işlerin reklamını yapmakla meşgul.

Ünlü oyuncudan CHP'li başkana tepki

Geçtiğimiz günlerde aileyi ifsadın öncü projelerinden olan Netflix'ten aldığı ahlaksız teklifi reddettiğini açıklayan ve toplumun büyük kesiminin desteğini alan Özlem Balcı, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Balcı, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki gösterdi. CHP'li Çerçioğlu'nun kentte bulunan bilbordlara Aydın'ın kültürüne ve tarihine sahip çıktığını ifade eden reklam afişleri astırdığını söyleyen Balcı, kentin Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yörük Ali Efe'ye sahip çıkılmadığını ifade etti.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

'Kültür ve tarihe böyle mi sahip çıkılıyor?'

Kurtuluş Savaşı sırasında 16 Haziran 1919'daki Malgaç baskınında düşmana ilk darbeyi vurmak suretiyle Aydın yöresinde işgalcilerin ilerlemesini durduran kahramanın belgeseli için belediyenin randevu dahi vermediğini belirten Özlem Balcı, "Kltür ve Turizm Bakanlığımız, Türk Dünyası Belgesel Yarışması'nda birinci olan Yörük Ali Efe belgesel filmini destekledi. Sırf bakanlık destek verdi diye, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem hanım, bize randevu bile vermedi. Şimdi bilbordlarda 'Aydın'ın kültürüne ve tarihine sahip çıkıyoruz' diye reklam yapıyor. Nasıl olabiliyor, anlamak mümkün değil. Aydın'ın kahramanı Yörük Ali Efe'yi sahiplenmeyen belediye, kültürüne ve tarihine böyle mi sahip çıkıyor?" dedi.

Yörük Ali Efe belgeselinden bir görüntü

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