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Spor Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı'na seçildi
Spor

Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı'na seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:54:39 -
Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı'na seçildi

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Yelken Federasyonunun genel kurulunda 128 ulusal federasyonun oy verdiği belirtildi. Özlem Akdurak'ın 77 ülkenin oyunu alarak başkan yardımcılığına getirildiği ifade edildi.

Çin'den Li Quanhai'nin başkanlığa seçildiği ve Özlem Akdurak'ın da yer aldığı yönetimin, 2024 yılına kadar görev yapacağı kaydedildi.

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