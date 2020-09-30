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Biyografi Özlem Ağırman kimdir?
Biyografi

Özlem Ağırman kimdir?

Özlem Ağırman parti mi kuruyor? CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ve CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yapan ancak daha sonra CHP’den istifa eden Özlem Ağırman, Gelişim ve Demokrasi Partisi’ni kuruyor. Muharrem İnce’nin de bu partiye katılacağı iddia ediliyor. Peki Özlem Ağırman kimdir? Özlem Ağırman nerelidir, kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:22:00 - 2020-09-30 15:29:13
Özlem Ağırman kimdir?

Girdiği her seçimde büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’de kazanlar kaynamaya her daim devam ediyor. Son kurultay sonrası CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleket hareketi kapsamında gezilerine devam ederken, İnce’nin 29 Ekim’de parti kurayacağını açıklayacağı bekleniyor. CHP’den istifa eden Özlem Ağırman, Gelişim ve Demokrasi Partisi’ni kuruyor.Özlem Ağırman, Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ni destekleyen mesajlarını paylaşması dikkatlerden kaçmıyor. Peki Özlem Ağırman kimdir, nerelidir?

 Özlem Ağırman kimdir?

1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1990-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB Planlama ve İmar Müdürlüğü, Şehir ve Bölge Planlama birimide görev yapan Özlem Ağırman, 1999 yılında İBB’den ayrılarak eşi Mimar M. Tekin Ağırman ile birlikte kendi firmasını kurdu. CHP ile yolları 1999 yılında kesişen Özlem Ağırman memuriyetten ayrıldıktan sonra CHP üyesi oldu. Özlem Ağırman, 2001- 2003 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2003-2005 tarihleri arasında ise CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yapan Özlem Ağırman, 1 Kasım’da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı oldu. 24 Haziran seçimlerinde CHP’de parti içindeki muhalif kanatta yer alması üzerine disiplin kuruluna sevk edildi. Bu karar sonrası Özlem Ağırman CHP de istifa etti.

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