Facia ucuz atlatıldı: Karayolu çöktü!
Antalya'da Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda 10 metrelik göçük meydana geldi. O sırada yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.
Antalya'da Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Karayolları ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sürücüleri uyaran ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş de göçük oluşan kara yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.