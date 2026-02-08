Tütünü bırakmada ilginç tablo! Kadınlar erkekleri fena solladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülüğünde sigaranın insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekmek, kullanımını azaltmak ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor. AA muhabirinin DSÖ verilerinden derlediği bilgilere göre tütün tüketiminde dünyada düşüş gözlemlense de "tütün salgını" henüz sona ermiş değil. DSÖ'nün 2025 raporuna göre, 2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısı 2024'te 1,2 milyara geriledi. 2010'dan bu yana tütün kullananların sayısı, 120 milyon azaldı. Bu, yaklaşık yüzde 27'lik düşüş anlamına geliyor. Yine de tütün, hala dünya çapında her beş yetişkinden birini bağımlı hale getiriyor ve her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme neden oluyor.