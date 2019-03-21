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Özkar’dan engellilere destek

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde, Kilis’te düzenlenen özel bir etkinliğe katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, şehirde engelliler için tüm engelleri kaldıracakları sözünü verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:13
Özkar’dan engellilere destek

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde, Kilis’te düzenlenen özel bir etkinliğe katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, şehirde engelliler için tüm engelleri kaldıracakları sözünü verdi.


21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen BTP Adayı Özkar, “Engelli vatandaşlarımızın ve de ailelerinin yaşadıkları tüm sıkıntıları biliyoruz ve bu sorunları çözeceğimize, Kilis’te engelleri kaldıracağımıza söz veriyoruz. Engelli kardeşlerimiz hiç endişe etmesinler, gerek sosyal hayatta gerekse iş hayatında hak ettikleri yeri almaları için her türlü çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu,


"Engelli istihdamı artacak"


Belediyedeki engelli istihdam sayısını arttıracaklarını dile getiren BTP Adayı Özkar, “Engelli vatandaşlarımızın ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri için biz belediye olarak üstümüze ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. İlk işimiz belediye bünyesinde çalışan engelli sayısını arttırmak olacaktır. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın iş hayatına atılmaları hususunda da belediye olarak öncülük edecek, ürettikleri ne ürün olursa pazarlamalarında yardımcı olacağız” dedi.


"Engelliler de bir bireydir"


Engelli kişilerin sosyal hayata uyumları noktasında yeterli düzenlemelerin yapılmadığına dikkat çeken Özkar, “Bugün şehir hayatında engelli kardeşlerimiz büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bunları gidermek belediyenin asli vazifeleri arasındadır. Çünkü onlar da bizler gibi bu toplumun bir parçasıdır. Down Sendromlu çocuklarımız ile bir araya geldik. Onların ne kadar neşe dolu ve ne kadar hayatın içinde olmak istediklerini gördük. BTP olarak, biz insanımızı engelli veya engelsiz diye ayırt etmeden eşit şekilde hizmet etmeye söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.


"Topluma yük değil kazançtır"


Engellilerin ve yaşlıların topluma yük olmadığının altını çizen Alaiddin Özkar, "Başta yaşlıların ve engellilerin topluma ve ekonomiye yük olmadığını, aksine destek olduğunu dile getiren ilk kişi BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’tır. Biz bu düşünce ve görüşe sahip bir partiyiz. Bu nedenle toplumda yaşayan herkese eşit şekilde hizmet etmeyi şiar edindik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:13
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