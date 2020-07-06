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Aktüel

Özkan Uğur, 'Allah'a şükürler olsun' diyerek haberi duyurdu

MFÖ solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserinden iyileştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:57:00 - 2020-07-06 18:59:24
Özkan Uğur, 'Allah'a şükürler olsun' diyerek haberi duyurdu

MFÖ solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserinden iyileştiğini duyurdu.

Uğur, "Selamlar. Allah’a şükürler olsun raporlarım temiz çıktı. İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" ifadelerini kullandı.

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