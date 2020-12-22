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Biyografi Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı
Biyografi

Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı

Özkan Sümer neden vefat etti? Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer yaşamını yitirdi. Bordo-mavili kulüpte futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yapan Özkan Sümer uzun süredir tedavi görüyordu. Peki. Özkan Sümer kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 08:56:00 -
Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı

Trabzonspor'un eski başkanlarında Özkan Sümer yaşamını yitirdi. Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti. Peki, Özkan Sümer kimdir?

Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı

Özkan Sümer 20 Ocak 1937'de Trabzon'da dünyaya geldi. Özkan Sümer futbol kariyerine Trabzonspor'da başladı. Defans hattında görev alan Sümer bir süre Kardemir Karabük ve Akçaabat Sebatspor formaları da giydi.

Uzun boyu ve inatçı futbolu sebebiyle 'Deve' lakabını alan Özkan Sümer 1970'de futbol kariyerini noktaladı.

Özkan Sümer 1977-1978 sezonunda teknik direktörlük kariyerine Konyaspor'da başladı. Teknik direktörlük kariyerinde Sümer; Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Mobellaspor'u çalıştırdı.

Özkan Sümer 2001'de Trabzonspor başkanlığına seçildi. Sümer, 5 Eylül 2003'de görevinden istifa etti.

Özkan Sümer, Trabzonspor’la iki lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı kupası, 1 başbakanlık kupası kazandı. Özkan Sümer yönetimindeki Galatasaray ise 1981-1982 sezonunda Türkiye Kupasını ve aynı sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

 

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