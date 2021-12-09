Özil hayranı Manchester United’lı Zidane: Elhamdülillah

Münübe Yılmaz

Zidane Iqbal, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys’a karşı mücadele ederek, Manchester United tarihinin Devler Ligi’nde forma giyen ilk İngiliz-Güney Asyalı futbolcusu oldu.

Old Trafford'da 1-1 berabere biten Young Boys maçına yedek kulübesinden dahil olan Iqbal, maçtan sonra MUTV'ye yaptığı açıklamada, "Harika hissediyorum. Tüm hayatım boyunca bu an için çalıştım. Rüyam gerçekleşti. Ancak bu benim için sadece bir başlangıç. Daha iyi olmak için çabalamaya devam edeceğim” dedi.

Mesut Özil’i idol olarak görüyor

Pakistanlı bir baba ve Iraklı bir annenin çocuğu olarak Manchester'da dünyaya gelen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mesut Özil’i idol olarak gördüğünü de belirtti. Müslüman oyuncu, Young Boys karşılaşmasının ardından Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda ise "Elhamdülillah! Her zaman ve sonsuza kadar" ifadelerini kullandı.

İkbal, geçen ayki WAFF (Batı Asya Futbol Federasyonu) Şampiyonası'nda Irak U23 takımına çağrılmış ve Suudi Arabistan'a elenmeden önce takımının yarı finale çıkmasına yardımcı olmuştu.