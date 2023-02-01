Özgürlük yolu turizme kazandırılıyor

Bu kapsamda Özgürlük Yolu olarak bilinen ve gerek Giresunlular’ın gerekse yerli ve yabancı turistlerin ilgi alanı olangüzergahın daha da cazip hale gelmesi amacıyla proje hazırlandı.

Bu kapsamda, ‘Özgürlük yolu yenileme ve çevre düzenleme’ adı altındaki projeye destek alabilmek için DOKAP’a sunulan proje onaylandı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından ilgili protokol imza altına alındı.

Proje kapsamında 900 metre uzunluğunda toplam 4780 m2 yürüyüş yolu, 800 metre korkuluk ve 90 adet aydınlatma yapılması planlanıyor.

Giresun Belediyesi adına projeye imza koyan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’un değerlerine değer katmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek: “Şehrimizi güzelleştirmek, değerlerini gün yüzüne çıkararak halkımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunmak adına yoğun çalışma yürütüyoruz. Bunlardan birisi de Özgürlük Yolu olarak bilinen bölgemizdi. Bakıma ihtiyacı olan bu değerimizi hazırladığımız projemizle birlikte en iyi şekilde şehrimize kazandıracağız. Şimdiden Giresun’umuza hayırlı olsun.” dedi.