  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar, Hakan Fidan'la ilgili gözden kaçan detayı ilk kez açıkladı! Bu yüzden görevden alınmak isteniyor

Rapor açıklandı: Ukrayna sivilleri öldürüyor!

Bahçeli'den cumhurbaşkanı seçemeyen 6'lı masaya tavsiyeler "O piti piti, karemalı sepeti" oynayın

Doları bırakıp apar topar TL'ye geçtiler! O ilimiz şaşkına çevirdi

EYT’de kod 8 uyarısı alanlar yandı! 10 gün detayına dikkat edin

Akaryakıt fiyatlarına müthiş indirim geliyor! Araç sahipleri o tarihe aman dikkat

Jahrein, Melek Mızrak Subaşı'nı fena patlattı! Bakın Melek Mızrak Subaşı aslında kimmiş

Gözler FED kararında! Uzmanından altın ve dolar için 3 farklı tahmin

Bölgeden petrol fışkırıyor! Uzman isim Türkiye'nin yeni adımını duyurdu

Almanya sapıklığa gidiyor! Çocuklara eşcinsellik dayatması
Yerel Özgürlük yolu turizme kazandırılıyor
Yerel

Özgürlük yolu turizme kazandırılıyor

Giresun Belediyesi şehri güzelleştirme ve tarihi-kültürel varlıklarını gün yüzüne çıkararak turizme kazandırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 12:23:00 -
Özgürlük yolu turizme kazandırılıyor

Bu kapsamda Özgürlük Yolu olarak bilinen ve gerek Giresunlular’ın gerekse yerli ve yabancı turistlerin ilgi alanı olangüzergahın daha da cazip hale gelmesi amacıyla proje hazırlandı.

Bu kapsamda, ‘Özgürlük yolu yenileme ve çevre düzenleme’ adı altındaki projeye destek alabilmek için DOKAP’a sunulan proje onaylandı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından ilgili protokol imza altına alındı.

Proje kapsamında 900 metre uzunluğunda toplam 4780 m2 yürüyüş yolu, 800 metre korkuluk ve 90 adet aydınlatma yapılması planlanıyor.

Giresun Belediyesi adına projeye imza koyan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’un değerlerine değer katmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek: “Şehrimizi güzelleştirmek, değerlerini gün yüzüne çıkararak halkımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunmak adına yoğun çalışma yürütüyoruz. Bunlardan birisi de Özgürlük Yolu olarak bilinen bölgemizdi. Bakıma ihtiyacı olan bu değerimizi hazırladığımız projemizle birlikte en iyi şekilde şehrimize kazandıracağız. Şimdiden Giresun’umuza hayırlı olsun.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23