“Özgürlük ve Sumud Filosu” 100’ü aşkın gemi ve tekneyle Akdeniz’e açılmaya hazırlanıyor

Filonun amaçları, hazırlık süreci ve izlenecek rotanın kamuoyu ile paylaşılması için Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen basın açıklamasına; İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Tekocak, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, Musantara Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Al Nouri, Hanzala Gemisi katılımcısı Chloe Luddden, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Şuayb Ordu, Doctors To Gaza Türkiye Temsilcisi Muhammed Akkoyunlu, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Birimi Sorumlusu Kaptan Deniz Fener, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Varol ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu İstişare Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Bunun yanı sıra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Memur-Sen, Hak-İş, Milli İrade Platformu, Nezir Derneği, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Ensar Vakfı, Kevser Eğitim Vakfı, İstanbul Platformu, Önder İmam Hatipliler Derneği, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Anadolu Gençlik Derneği, İsmailağa Derneği, İslami Dayanışma Platformu, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Yedi Hilal Derneği, Umut Kervanı, Eğitime Destek Platformu, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TGSP) da destek verdi.

Filo 12 Nisan’da yola çıkıyor

Türkiye’den Özgürlük ve Sumud Filosu’na Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin’e Destek Platformu ile birlikte 200’e yakın sivil toplum kuruluşu destek verecek. Filo, 12 Nisan’da başta İspanya, İtalya ve Tunus olmak üzere diğer Akdeniz limanlarından yola çıkmayı hedefliyor. Filoya 150 ülkeden binlerce kişinin katılması amaçlanıyor. Yola çıkacak olan filo yalnızca yardım taşımayacak; sağlık çalışanlarını, eğitimcileri, altyapı ve eko-inşa ekiplerini, hukukçuları ve savaş suçu araştırmacılarını da Gazze’ye ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca katılımcılar arasında 1000’i aşkın doktor, hemşire ve sağlık çalışanının bulunması planlanıyor.

“Dünya ayağa kalkacak çünkü soykırım bitmedi”

Gerçekleştirilen basın açıklamasında açılış konuşmasını yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Çok değerli bir işin başlangıç aşamasındayız. Bu gemiler, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzeni bozacak. Çünkü bu düzen ne yazık ki katliamcı, işgalci, silahları çocuklar ve kadınlar üzerinde kullanan bir düzen. Bugüne kadar gemilerle ilgili yapılan bütün çalışmalar hayırlı sonuçlar verdi. Aslında suyun taşı deldiği gibi bir süreç yaşadık. Şimdi ise başka bir pozisyona geldik. Bu sefer Allah’ın izniyle 200 gemi ile yola çıkılacak. Dünya ayağa kalkacak çünkü soykırım bitmedi. Hâlâ katletmeye devam ediyorlar” dedi.

“Dünya sessiz kalırsa çocuklar ölmeye devam edecek”

Konuşmasının devamında Bülent Yıldırım, “Dünya halklarının ittifakı ateşkesin sağlanmasında nasıl rol oynadıysa, Özgürlük ve Sumud Filolarını yola çıkardıysa ve bu ateşkesin sağlanmasında bu gemiler ve meydanlar önemli rol oynadıysa, bunu devam ettirmemiz lazım. Bu nedenle buradan bütün dünyaya sesleniyorum; meydanları hareketlendireceğiz, Akdeniz’i hareketlendireceğiz, kara konvoyları yapacağız, karadan ve denizden ablukayı deleceğiz. İlk etapta Refah Sınır Kapısı’nı açacaklar Allah’ın izniyle. Dünya ayağa kalktığı an bu gerçekleşecek ama dünya sessiz kalırsa çocuklar ölmeye devam edecek. Türkiye’den en az 100 gemi alacak kadar bağış bekleniyor. Bu sefer başaracağız, bu sefer ablukayı deleceğiz, hiç tereddüt etmeyin. Dünya halklarından Özgürlük ve Sumud Filolarına destek vermesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Sesimizi yükseltme zamanı”

Ardından söz alan Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşmasında, “Bugün, bundan önceki yıllarda olduğu gibi dünyada insanlığın kaybolmadığını göstermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. İnsan varlığı Hz. Âdem’den beri devam ediyor ama insanlığın zaman zaman törpülendiği anları yaşadık ve yine öyle bir dönemdeyiz. 70 binden fazla insanı katleden, 40 binden fazla kadın ve çocuğu öldüren İsrail ile karşı karşıyayız. Bunun için sözümüzü çoğaltma, sesimizi yükseltme zamanı.” dedi.

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer ise konuşmasında, “Dünyanın özgür halkları bu katil siyonistleri yenecek inşallah. Filistin kurtuluncaya kadar, Mescid-i Aksa kurtuluncaya kadar, özgür Filistin kuruluncaya kadar durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Baş kaldırmak için buradayız”

Programın devamında söz alan Hanzala Gemisi katılımcısı Chloe Luddden, “Sizler burada olmak zorunda olmamanıza rağmen buradasınız. Ben Birleşmiş Milletler’den gelmiş biri olarak, buradan bu savaş makinelerine bireysel olarak ‘dur’ demek için burada olduğumuzu bildirmek istiyorum. Şunu bilmenizi istiyorum ki çözüm müzakerelerle olacaktır. Gelecekte iletişime devam edin, yardımları sürdürün. Şu an sözde bir ateşkes var; bu ateşkes Gazze’de var peki Batı Şeria ve Kudüs’te ateşkes nerede?” şeklinde konuştu.

Söz alan Musantara Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Al Nouri, “Dünya liderleri orada olanları durduramıyor maalesef. Ben burada Asya’da bulunan 20’den fazla ülkeyi temsilen bulunuyorum. Bizler başkaldırmak için buradayız.” dedi.

“Bu abluka deniz üzerinden kırılacak”



Basın toplantısında söz alan Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, “Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Daha önce 19 defa Gazze ablukasının kırılması için girişimlerde bulunmuştuk. Özgürlük Filosu Koalisyonu ile birlikte, dünyanın birçok bölgesinden katılan sivil inisiyatiflerle beraber bu ablukanın kırılması gerektiğini savunmuştuk. Bu abluka kırılacaktır ve bu abluka deniz üzerinden kırılacaktır. Türkiye Gazze’ye gemi gönderme anlamında, ilk defa böyle bir sürecin içerisine girmiyor. Mavi Marmara Gemisi bu topraklardan yola çıkmıştı. İçerisinde 10 kardeşimiz şehit olmuştu.” dedi.

“Her ülkeden bir temsilci”

Programda söz alan Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu, “Siyonist rejim bugüne kadar barış istemediğini hepimize aslında çok detaylıca anlattı. Onları barışa zorlayacak formülün ne olduğunu da aşağı yukarı geçirdiğimiz şu 2-3 yılda hepimiz bir miktar anladık.” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, “Bundan önceki komisyonumuzda yaklaşık 50 delegasyon işin içerisindeydi. Bunlara dâhil olan ülkelerin dışındaki ülkeler sürece tam anlamıyla katılım sağlayamamıştı. Şimdiki sistemimizde her ülkeden bir temsilciyi gemiye alabilmek için bir uğraş içerisindeyiz.” dedi.

“Gönüllü sağlık çalışanlarına ihtiyaç var”



Filoda sağlık alanında teknik kişilerin olması için çağrıda bulunan Doctors To Gaza Türkiye Temsilcisi Muhammed Akkoyunlu, “Bu soykırımın en büyük ayağının sağlık ve gıda terörü üzerinden yapıldığını görüyoruz. Bu abluka, içeriye sağlık ekipmanlarının, ilacın ve sağlık çalışanlarının girmesini engelliyor. Aynı zamanda gıdanın girmesini de engelliyor. Bu açık bir çağrıdır; vicdanı olan, ayrıca mesleki onura sahip tüm sağlık çalışanlarını bu filoda yer almaya ve bu gemileri desteklemeye çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.





“Teknik insanlara ihtiyaç var”

Söz alan Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Birimi Sorumlusu Kaptan Deniz Fener, “Bu süreçte teknik bilgilere sahip insanlara ihtiyacımız var. Kaptanlar, yelkenciler, yat kaptanları, elektrikçiler, makineciler… Bunun için daha önceden de Sumud’a gelmek isteyen, bize ulaşamayanlar var. Bunun için Özgürlük ve Sumud Filosu sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapabilirler.” dedi.

“Geri durmak, fiilî bir kabuldür”

Düzenlenen basın toplantısında Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Tekocak, basın açıklamasını kamuoyuna duyurdu.

Duyurulan basın açıklamasında, “Bugün karşı karşıya olduğumuz bir diğer tehlike ise ablukayı siyasi ve idari bir ‘normal’ gibi yeniden paketleyen yeni planlardır. BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 (2025) sayılı kararı ile Trump Planı BM mührü alıp hukuki nitelik kazanmıştır. Gazze’ye tamı tamına bir yabancı vesayeti, bir sömürgeci vesayet mahiyetinde bir yönetim layık görülmüştür. Gazze’ye fiilî bir yabancı vesayet dayatılmakta; Filistin halkı ‘idare edilecek bir nüfus’a indirgenmektedir. İnsani yardımın siyasi ve askerî koşullara bağlanması, yardımın tarafsız ve bağımsız niteliğini ortadan kaldıran bir kapı bekçiliği rejimi oluşturmaktadır. Bu durum, işgalci gücün insani yardımı koşulsuz sağlama yükümlülüğüyle açıkça çelişmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna yapılan açık çağrıda, “Bu seferberliğin bir parçası olun. Limanlarda, meydanlarda, hukukta, insani yardımda ve kamusal vicdanda bu misyona sahip çıkın. Çünkü bugün atılmayan her adım, yarın daha ağır bir bedel olarak karşımıza çıkacaktır. Ablukanın sürdüğü, yardımın engellendiği ve hukukun askıya alındığı bir yerde geri durmak tarafsızlık değil; fiilî bir kabuldür.” ifadeleri yer aldı.

Filoya katılmak isteyenler, registration.globalsumudflotilla.org adresindeki başvuru linki üzerinden katılım başvurusu yapabiliyor.

Düzenlenen basın toplantısı, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.