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Siyaset Özgür Özel'in yeni partisinin ismi resmen açıklandı
Siyaset

Özgür Özel'in yeni partisinin ismi resmen açıklandı

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Özgür Özel'in yeni partisinin ismi resmen açıklandı

CHP'yi bölmeye çalışan Özgür Özel, yeni partisinin resmi başvurusunu yaptı. Partinin ismi de netleşmiş oldu.

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in CHP'den istifa ettiği haberi Türkiye gündemine oturmuştu.

Bununla birlikte Özel'in yeni partisinin başvurusunu yaptığı da öğrenildi.

Kaynaklar "Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı." bilgisi geçti.

Böylece Özel'in kuracağı partinin isminin "YENİ Parti" olacağı kesinleşti.

Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi için son imzaları atarken, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dediği öğrenildi.

Özgür Özel ve 90 vekil CHP’den istifa etti
Özgür Özel ve 90 vekil CHP’den istifa etti

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