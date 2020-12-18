Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söylediği sözler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesini kullanması büyük tepki topladı. O sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği 'Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?' cevabı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.