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Özgür Özel’in hareketi ‘pes’ dedirtti! Şehide bile saygısı yok…

Yeniakit Publisher
2024-09-14 17:44:00 -
Özgür Özel’in hareketi ‘pes’ dedirtti! Şehide bile saygısı yok…

İşgalci İsrail tarafından şehid edilen Ayşenur Ezgi Eygi için daha önce skandal ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze töreninde de rahat durmadı. Törende konuşma derdine düşen Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sitem ederek, “Din görevlilerini bu işe alet etme" dedi.

Batı Şeria'da 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için öğle vakti Aydın'da Didim Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende konuşmayan Özgür Özel, sonrasında Numan Kurtulmuş'un yanına giderek, "Bir çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Takdir her zaman sizin ama yani hem 'tarafsızım' deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek hoş olmaz efendim. Ben size izah edeyim. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızda çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olurdu. Din görevlilerini bu işe alet etme" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

DARİDERELİ

Ulan din dendimi hep alet olur.

HİZİPSAVAR

laiklik dine ve devlet işlerinin birbirinden ayrılamsı ise. din devlete karışamıyorda devlet neden dine karışıyor. orda bu laİ.lik olmauyormu. ezanı türkçelerştirme zorla öğrencilerin başını açma sakal kesme islam alimi asma zorla giyim kuşama karışma bunlar i.lik değildir de nedir. soryyy laİ.lik :)
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