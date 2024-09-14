Özgür Özel’in hareketi ‘pes’ dedirtti! Şehide bile saygısı yok…

Batı Şeria'da 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için öğle vakti Aydın'da Didim Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende konuşmayan Özgür Özel, sonrasında Numan Kurtulmuş'un yanına giderek, "Bir çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Takdir her zaman sizin ama yani hem 'tarafsızım' deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek hoş olmaz efendim. Ben size izah edeyim. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızda çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olurdu. Din görevlilerini bu işe alet etme" ifadelerini kullandı.