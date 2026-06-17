Özgür Özel'in görüştüğü iki parti ifşa oldu!

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası tırmanan krizde flaş bir iddia ortaya atıldı! Kurultay yolları kapanırsa yeni parti kurmayı planlayan Özgür Özel ekibinin, seçime girme yeterliliği olan iki partiyle temas kurduğu belirlendi.

Erken seçim riskine karşı Adalet Birlik Partisi ve Yenilik Partisi ile görüşen kurmayların, bu partilerden birini devralıp adını değiştirmeyi tartıştığı öğrenildi.

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrasında parti içi gerginlik hat safhaya çıkarken, Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak bir hamle geldi.

CHP'DE SULAR DURULMUYOR: ÖZGÜR ÖZEL'İN EKİBİ HAREKETE GEÇTİ!

Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultaya kapıları tamamen kapatması ve CHP içindeki tüm demokratik yolların tükenmesi ihtimaline karşı Özel'in kurmayları B planını devreye soktu. Kulislere sızan bilgilere göre ekip, olası bir erken seçime katılamama riskini bertaraf etmek amacıyla seçime girme yeterliliği bulunan iki partiyle resmi temaslara başladı.

MASADAKİ İKİ PARTİ BELLİ OLDU: YENİLİK PARTİSİ VE ADALET BİRLİK PARTİSİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan ve siyaset kulislerini hareketlendiren iddialara göre, Özgür Özel’in ekibinin masasında şu iki parti bulunuyor:

Yenilik Partisi (Öztürk Yılmaz): Geçmişte CHP’den Ardahan milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapan, ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile ters düşerek 2018'de ihraç edilen Öztürk Yılmaz'ın partisi ilk güçlü seçenek. Mutlak butlan kararına sert tepki gösteren Yılmaz'ın, kurmayları aracılığıyla Özel cephesiyle dirsek temasında olduğu belirtiliyor.

Adalet Birlik Partisi (İrfan Uzun): 'Merkez sol' kimliğiyle öne çıkan ve güçlü bir alternatif olarak değerlendirilen bu partiyle ilgili geçmişe dönük çarpıcı bir bağ da mevcut. 2023 genel seçimlerinde bazı CHP'lilerin, sandık güvenliği için Adalet Birlik Partisi'nin müşahit kartlarını kullandıklarını sosyal medyada açıkça beyan ettikleri biliniyor.

STRATEJİ: HAZIR PARTİYİ DEVRALIP İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK

Özgür Özel'in kurmayları, olası bir erken seçim durumunda sıfırdan kurulacak yeni bir partinin hukuki olarak seçime girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceğini savunuyor. Bu tehlikeyi aşmak için masadaki en net ve hızlı çözümün; seçime girme yeterliliği olan bu iki hazır partiden birine geçilmesi, ardından olağanüstü kurultaya gidilerek partinin adının ve kimliğinin tamamen değiştirilmesi olduğu ifade ediliyor.

SON ÇARE SIFIRDAN YENİ PARTİ: GÖZLER 20 TEMMUZ'DA!

Her şeye rağmen kurmaylar, CHP içindeki kurultay mücadelesini son ana kadar sürdürmekte kararlı. Ancak parti içindeki tüm yolların resmen tıkanması ve çıkmaza girilmesi durumunda, hazır partileri devralma formülünün yanı sıra sıfırdan yeni bir parti kurma hazırlıklarının da paralel olarak yürütüldüğü aktarıldı. Özgür Özel ekibinin, yeni oluşum için takvimde 20 Temmuz tarihini işaret ettiği gelen bilgiler arasında.