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Gündem Alihan Kuriş tutuklandı! 31 yancısı daha hapsi boyladı
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Alihan Kuriş tutuklandı! 31 yancısı daha hapsi boyladı

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Alihan Kuriş tutuklandı! 31 yancısı daha hapsi boyladı

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheliden 32’si tutuklandı.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 gün önce 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "Süleymancılar" cemaati lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

1. Abdulkerim Emrah,

2. Ahmet Şimşek,

3. Ahmet Uğur Pakcan,

4. Alihan Kuriş,

5. Cevat Bağcı,

6. Fahri Candemir,

7. Hamza Deniz,

8. Hayrullah Usul,

9. Hilmi Şenol,

10. Hüseyin Türker,

11. İsa Çardak,

12. Kazım Per,

13. Mehmet Akbacakoğlu,

14. Mehmet Aksu,

15. Mehmet Bozpınar,

16. Mehmet Hilmi Molla,

17. Mehmet Kurban,

18. Mehmet Tekin,

19. Metin Güder,

20. Muhammed Dağ,

21. Muhammet Karaköse,

22. Muharrem Hilmi Akbulut,

23. Mustafa Gökduman,

24. Nezih Murat Büyükgöze,

25. Recep Okumuşlar,

26. Rıdvan Erdal,

27. Süleyman Hilmi Dinç,

28. Süleyman Kahraman,

29. Şeref Toprak,

30. Yunus Aslan,

31. Zeki Altınel,

32. Zübeyr Özcan.

Adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler:

1. Ahmet Efe,

2. Ahmet Gökçen,

3. İsmail Hakkı Akgün,

4. Ömer Yılmaz,

5. Selman Süleyman Keşkekçi,

6. Yusuf Büyükgöze

NE OLMUŞTU?

13 Ağustos'ta 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma çok sayıda şüpheli gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla yürütülüyor.

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Yorumlar

Asil Ender

2 Nebî tasarrufu vardı, şimdi birde gardiyan tasarrufu eklendi.

İki gözümün çiçeği

Hemen hükümete bela okuma seansları başlatın Alihan mi ne zıkkım ise ve ekibi içinde sanah akşam hatim indirin bu süreçten çıksın diye kalbinizdede hep şu olsun bu bir imtihan haşa peygamberlerde de böyle oldu hatta şimdiden Alihan ve ekibine moral için bir kaç adet değerli bölge tapusu hediye edin 138 Tapuyu düz hesap olsun diye 150 ye tamamlayın
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