Hurma sahurda mı iftarda mı tüketilir? İşte bu sorunun yanıtı.. Müthiş şifa deposu

Hurma, iftar ve sahurda farklı faydalar sunan bir gıda olduğu için her iki öğünde de rahatlıkla tercih edilebilir. İftar açılırken hurma ile başlanması, midenin yumuşak bir şekilde hazırlanmasına ve enerji ihtiyacının hızla karşılanmasına yardımcı olurken, sahurda da hurma ile güne başlanması gün boyu açlık hissinin daha az yaşanmasını sağlar. Ancak aşırıya kaçmamak önemlidir; günde 2-3 adet hurma, genellikle yeterli olacaktır.