  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boğaziçi'nde "Bilim" Değil, "Dikilme" Mesaisi: Kime sırtını dönüyorlar? Kadın Cinayetleri ve Şiddet İstatistikleri: Seküler ülkeler Müslüman ülkeleri katlıyor! Maneviyatı hedef alıp sinsi sinsi ilerliyorlar! İşte Ramazan’da yaygın siber tuzaklar AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı Ramazan Ayı'na "Terör" Diyen Sapkın Azgınlık! Sosyal Medyada Kutsallarımıza Alçak Saldırı İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı! “Maaş katlama taktiği” olarak biliniyordu… Son verildi! Ekrem, sıradan bir tutuklu! Silivri yol geçen hanı olmayacak Milli iradeye parmak sallayan seküler yobazlar yargılansın! Ülke babanızın çiftliği değil Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor
Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı

Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35C" ve "Su-30CM" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus bombardıman uçaklarının Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MC" tipi Rus bombardıman uçaklarının, Bering Denizi'nde uluslararası sular üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35C" ve "Su-30CM" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi yer aldı.

 

Açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarılarak "Uçaklarımıza güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti." ifadesi kullanıldı.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuş yaptığına işaret edilen açıklamada, tüm uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23