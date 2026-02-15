  • İSTANBUL
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Hematolojide umut veren yeni dönem! Kemik iliği nakli, hücresel tedaviler ve...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hematolojide umut veren yeni dönem! Kemik iliği nakli, hücresel tedaviler ve...

Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi’nde konuşan uzmanlar yapay zeka vurgusu yaptılar.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi'nde konuşan uzmanlar yapay zeka vurgusu yaptılar.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi’nde konuşan uzmanlar, Türkiye’nin hematolojik kanserlerin tanı ve tedavisinde Batı Avrupa seviyesine ulaştığını, hücresel tedaviler ve yapay zeka destekli yaklaşımlarla kişiselleştirilmiş tıpta önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Foto - Hematolojide umut veren yeni dönem! Kemik iliği nakli, hücresel tedaviler ve...

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, 12-14 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi. Limak Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongre, dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 300 hematoloji uzmanı ve araştırmacıyı bir araya getirdi. 50’nin üzerinde bilimsel oturumda lenfomalar, lösemiler, kemik iliği yetmezlikleri, kalıtsal kan hastalıkları ve immünolojik hematolojik sendromlar başta olmak üzere nadir hematolojik hastalıklardaki son gelişmeler ele alındı.

Foto - Hematolojide umut veren yeni dönem! Kemik iliği nakli, hücresel tedaviler ve...

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kurucu Başkan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baştürk, Genel Sekreter Doç. Dr. Bahar Uncu Ulu, üyeler Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut ve Prof. Dr. Burhan Turgut değerlendirmelerde bulundu.

Foto - Hematolojide umut veren yeni dönem! Kemik iliği nakli, hücresel tedaviler ve...

Toplantıda Türkiye’nin hematolojik kanserlerin tanı ve tedavisinde Batı Avrupa standartlarını yakaladığı, bazı alanlarda ise bu seviyeyi aştığı vurgulandı. Özellikle hücresel tedaviler, kemik iliği nakli, hedefe yönelik ilaçlar ve klinik araştırmalar alanında önemli bir ivme kazanıldığı ifade edildi.

Foto - Hematolojide umut veren yeni dönem! Kemik iliği nakli, hücresel tedaviler ve...

Toplantıda, hematolojik hastalıkların çözümü sınırlı tablolar olmaktan çıktığına ve genetik bilim, hücresel tedavi, hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve yapay zeka destekli yaklaşımlar sayesinde her geçen gün daha etkin ve kişiselleştirilmiş şekilde yönetildiğine dikkat çekilerek, hematolojide umut verici yeni dönemin kapılarının aralandığı vurgulandı.

