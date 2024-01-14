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Siyaset Özgür Özel'e şok! CHP'li Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Siyaset

Özgür Özel'e şok! CHP'li Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-01-14 18:24:00 -
Özgür Özel'e şok! CHP'li Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla partilerin seçim çalışmaları hız kazanırken, CHP'de flaş bir istifa yaşandı. Trabzon’daki tek CHP belediyesi olan Beşikdüzü’nün belediye başkanı Ramis Uzun, aday seçiminde hile yapıldığını belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Trabzon’daki tek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyesi olan Beşikdüzü'nde Ramis Uzun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cahit Erdem’in aday gösterilmesi sebebiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Uzun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Taraflı il ve ilçe örgütümüzün dayatması ile ön seçime dahi gidilmeden ve kamuoyu araştırması yapılmadan yapılan atama kabul edilebilir değildir. Üyelerimize ve halkımıza yapılan en büyük saygısızlıktır. Şahsıma ön seçim yapılacak dediler de girmedim mi? Ön seçimden çıkacak aday adayı ile senin aranda kamuoyu araştırması yapılacak dediler de hayır mı dedim?

'Hileler ile aday ilan edildi'

Bunların hiçbiri yapılmadan üyelerimizin sadece yüzde 35 ile seçilen geri kalanının kabul etmediği kişi çeşitli hileler ile aday ilan edilmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Üyelerimize haksızlık edilmiştir. Şahsıma ve halkımıza kurulan bir komplodur. Kabul edilemez. Şahsıma, üyelerimize ve halkımıza yapılan bu komployu kınıyor, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum.
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