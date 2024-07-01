Özgür Özel’e siyonist medyadan alkış

TAHSİN HAN

Filistin’deki siyonist işgalinden ve zulmünden habersiz, Yahudi lobinin ağzıyla konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir defa daha İslami Direniş Hareketi Hamas’ı terör örgütü olarak lanse ederek siyonistlerin taktirini topladı... Özel, önceki gün bir Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda Gazze direnişini göğüsleyen Hamas’ı bir kez daha hedef aldı. Filistin’in Kuvayı Milliyesi olan Hamas’a terörist ifadesinde bulunan CHP lideri Özgür Özel, “Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı. Bu bir terör eylemidir kardeşim. Yaşanan savaşın sebebi de bu” diye konuştu.

Bu saçma açıklamalar Türkiye’deki akıl sahipleri tarafında tepki çekerken, siyonist basının ve Yahudi lobisinin kuklası isimler tarafından ise alkışlandı.

Filistin davasından bihaber ve 76 yıldır yaşanan siyonist toprak gaspı ve zulmünü görmezden gelen Özel’in sözlerini manşet yapan siyonist basın, ona alkış tutup, “Türkiye muhalefetinin gelecekteki umudu” diye söz etti. Yahudi Jeruselam Post gazetesi Özel’in açıklamalarını manşete taşıyarak, “7 Ekim’de uyuyan Yahudilere bomba atıldı”: Türk muhalefet lideri Hamas’ı kınadı” dedi.

Özel muhalefetin umudu

Haberin devamında şunlar yazıldı: “Türk muhalefet lideri Özgür Özel’in bir televizyon röportajında Hamas’ı terör örgütü olarak nitelendirdi ve Hamas’ı sivillere yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdi. Özel’in cumartesi günü bir televizyon röportajında Hamas’ın terör örgütü olduğunu söylemesi ve bu tavrını daha önce de dile getirmesi, Türkiye’de tartışmalara yol açtı. Özel, ‘Hamas gece yarısı balonlarla, insansız hava araçlarıyla masum insanların üzerine bomba yağdırıyor, daha ne olduğunu bilmiyorum. Ayrıca, bu savaşın orada Hamas ile başladığını görmelisiniz. Hamas’ın gecenin ortasında yaptığı bir terör eylemi idi’ dedi. Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP’de, Kasım 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine seçilen Özel, muhalefetin umudu. Özel insanlara daha iyi bir gelecek için söz verdi ve herkesi güldüreceğini söyledi.”

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