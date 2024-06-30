  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özgür Özel’den yüz bulan sapıklara vatandaştan tokatlı cevap!
Gündem

Özgür Özel’den yüz bulan sapıklara vatandaştan tokatlı cevap!

Yeniakit Publisher
2024-06-30 10:53:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' yerine 'Kadın ve Cinsiyet Bakanlığı' kuracağını açıklamıştı. CHP’nin iktidarda olduğunu düşünen iki erkek eşcinsel ortalıkta öpüşürken vatandaş böyle cevap verdi.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" yerine "Kadın ve ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" kuracağını açıklamıştı. "Aile" kurumunu bakanlıktan kaldırarak, "Cinsiyet Eşitliği" adı altında LGBT'ye ön açacağını ifade eden ve Özel’in bu konuşmasından durum çıkartan iki sapık ortalık bir yerde öpüşmeye kalkışınca bakın bir genç onlara nasıl müdahale etti.

Özgür Özel onları çok sevindirdi! LGBT'ye bakanlık sözü: 'Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' kuracağız
Özgür Özel onları çok sevindirdi! LGBT'ye bakanlık sözü: 'Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' kuracağız

Gündem

Özgür Özel onları çok sevindirdi! LGBT'ye bakanlık sözü: 'Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' kuracağız


ÖNE ÇIKAN VİDEO
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23