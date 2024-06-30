Özgür Özel’den yüz bulan sapıklara vatandaştan tokatlı cevap!

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" yerine "Kadın ve ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" kuracağını açıklamıştı. "Aile" kurumunu bakanlıktan kaldırarak, "Cinsiyet Eşitliği" adı altında LGBT'ye ön açacağını ifade eden ve Özel’in bu konuşmasından durum çıkartan iki sapık ortalık bir yerde öpüşmeye kalkışınca bakın bir genç onlara nasıl müdahale etti.

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