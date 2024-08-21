  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özgür Özel’den yeni darbe! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor
Gündem

Özgür Özel’den yeni darbe! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor

Yeniakit Publisher
2024-08-21 13:01:00 -
Özgür Özel’den yeni darbe! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor

CHP Genel Başkanı Özgür ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bilek güreşinin sonu gelmiyor. Nisan ayında 81 il başkanına genelge göndererek parti içi muhalefete yönelik tasfiye hareketi başlatan Özgür Özel, bu kez MYK'da köklü değişiklikler yaparak Kılıçdaroğlu'na darbe indirmeye hazırlanıyor.

Kasım ayında yapılan 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, sonrasında MYK'sına Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimleri de alarak dikkat çekmişti.

CHP'de yaşanan iç çekişme ve sonu gelmeyen koltuk savaşı, 1 sene geçmeden Özgür Özel'e çark ettirdi.

 

Edinilen bilgilere göre Özel, kurultay tamamlanır tamamlanmaz MYK'sında yer alan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile dikkat çeken isimleri saf dışı bırakacak.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Listenin başında ise kısa süre önce Kadın Kolları Kurultayı'nda mağlubiyet yaşayan Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka yer alıyor.

AYLARDIR BİTMEYEN KRİZ

Nisan ayında da 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden CHP'lilerin isim ve soyisimlerini talep eden genel merkez, Kılıçdaroğlu kanadına örtülü olarak 'tasfiye operasyonu' başlatmıştı.

 

Özel'in bu adımı Kılıçdaroğlu destekçilerinden büyük tepki görürken, bu süreçte SHP'nin de yeniden kurulması, genel merkez ile Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasındaki sürtüşmeyi daha da artırmıştı.

Kaynak: Sabah

Büyük tepki topladı! CHP’li belediyeye terörist sevici Suavi şoku
Büyük tepki topladı! CHP’li belediyeye terörist sevici Suavi şoku

Gündem

Büyük tepki topladı! CHP’li belediyeye terörist sevici Suavi şoku

CHP’li belediyeye haciz
CHP’li belediyeye haciz

Gündem

CHP’li belediyeye haciz

CHP'den İmamoğlu mu kovdurdu? Eren Erdem'den şok çıkış
CHP'den İmamoğlu mu kovdurdu? Eren Erdem'den şok çıkış

Siyaset

CHP'den İmamoğlu mu kovdurdu? Eren Erdem'den şok çıkış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23