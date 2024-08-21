Özgür Özel’den yeni darbe! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor

Kasım ayında yapılan 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, sonrasında MYK'sına Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimleri de alarak dikkat çekmişti.

CHP'de yaşanan iç çekişme ve sonu gelmeyen koltuk savaşı, 1 sene geçmeden Özgür Özel'e çark ettirdi.

Edinilen bilgilere göre Özel, kurultay tamamlanır tamamlanmaz MYK'sında yer alan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile dikkat çeken isimleri saf dışı bırakacak.



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Listenin başında ise kısa süre önce Kadın Kolları Kurultayı'nda mağlubiyet yaşayan Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka yer alıyor.

AYLARDIR BİTMEYEN KRİZ

Nisan ayında da 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden CHP'lilerin isim ve soyisimlerini talep eden genel merkez, Kılıçdaroğlu kanadına örtülü olarak 'tasfiye operasyonu' başlatmıştı.

Özel'in bu adımı Kılıçdaroğlu destekçilerinden büyük tepki görürken, bu süreçte SHP'nin de yeniden kurulması, genel merkez ile Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasındaki sürtüşmeyi daha da artırmıştı.

Kaynak: Sabah