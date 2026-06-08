Özgür Özel'den provokatif karar! 'Grup toplantısı yapacağım'
CHP'nin "korsan başkanı" olmaya çalışan Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısı yapma kararı aldı. Özel, "Atanmışa kürsü bırakılmaz' diyerek provokatif açıklamaya imza attı.
CHP Grup Başkanı Özel: "Yarın grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi davet ediyorum. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum."
Özgür Özel: "Derhal kurultay kararı alınmalı."
"Bu ara dönemde yetkisi emanet edilen grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş biri yerine atanmış birini teslim etmek mümkün değildir"