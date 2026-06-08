  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Washington-Tel Aviv hattında ipler koptu! Trump'ın ‘İran anlaşması’ katil Netanyahu'yu çıldırttı Marjinal elitler zıvanadan çıktı 7,8’lik deprem saniye saniye kamerada! Onlarca öğrenci resmen kabusu yaşadı: Bir anda üzerlerine yıkıldı CHP’ye çöktükleri gibi Ecevit’in partisine de çökmeye kalktılar! Ahlaksız teklif Özgür’e yakıştı İran gerilimi yeni cephe açtı! Husilerden işgalci İsrail'e misilleme İran misillemelere devam ediyor! İki ülkeden patlama görüntüleri geldi Çatışma alevlendi! Orta Doğu'da savaş sil baştan: İsrail'den İran'a balistik füzeli saldırı Avrasya Tüneli'nde korkutan kaza: Yola su aktı, valilik açıklama yaptı FB kongresinde dikkat çeken anlar: Aziz Yıldırım o sloganları tek kelimeyle susturdu Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: "Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ Hadi ya!"
Siyaset Özgür Özel'den provokatif karar! 'Grup toplantısı yapacağım'
Siyaset

Özgür Özel'den provokatif karar! 'Grup toplantısı yapacağım'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Özgür Özel'den provokatif karar! 'Grup toplantısı yapacağım'

CHP'nin "korsan başkanı" olmaya çalışan Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısı yapma kararı aldı. Özel, "Atanmışa kürsü bırakılmaz' diyerek provokatif açıklamaya imza attı.

CHP Grup Başkanı Özel: "Yarın grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi davet ediyorum. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum."

Özgür Özel: "Derhal kurultay kararı alınmalı."

"Bu ara dönemde yetkisi emanet edilen grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş biri yerine atanmış birini teslim etmek mümkün değildir"

Ayrıntılar hazırlanıyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Levent

Özgür'ün dokunulmazlık korkusu var. Ali, Veli ve Özgür'ün dokunulmazlığı bir kalksın savcılığa sevk edilsin görürüm kuyruk acılarını
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23