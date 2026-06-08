Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu. Sarı lacivertlilerde kıran kırana geçen seçim sürecinin ardından gözler şimdi de transferde yapılacak hamlelere çevrildi. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım'ın, transferdeki flaş hamlesi ise ortaya çıktı. Yıldırım'ın, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'nin haricinde Galatasaray'ın talip olduğu o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)