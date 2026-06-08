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Spor
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Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!
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Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu. Sarı lacivertlilerde kıran kırana geçen seçim sürecinin ardından gözler şimdi de transferde yapılacak hamlelere çevrildi. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım'ın, transferdeki flaş hamlesi ise ortaya çıktı. Yıldırım'ın, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'nin haricinde Galatasaray'ın talip olduğu o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, başkan seçildi.

#2
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın 17 bin 245 oyla başkan seçildiğini, diğer aday Hakan Safi'nin ise 9 bin 927 oy aldığını bildirdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, göreve başlar başlamaz transfer operasyonunu hızlandırdı.

#3
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kuracak olan sarı lacivertlilerin, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerini bitirme noktasına geldiği ifade edilmişti.

#4
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, bu futbolcuların yanı sıra bir bomba daha patlatmak üzere olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Transferfeed'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Rafael Leao için devreye girdiği belirtildi.

#6
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve sarı kırmızılıların transfer için yoğun çaba sarf ettiği Leao'nun, Fenerbahçe ile temas halinde olduğu yazıldı.

#7
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Öte yandan sarı lacivertli kulübün, Milan'a henüz resmi bir teklif yapmadığı vurgulandı.

#8
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

İtalyan ekibinin ise 26 yaşındaki yıldızı göndermeyi düşündüğü ve pazarlığa açık olduğu aktarıldı.

#9
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Portekizli kanat oyuncusunun da İtalya'daki macerasının sona erdiğinin farkında olduğu ve yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğu kaydedildi.

#10
Foto - Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım!

Rafael Leao geride kalan sezonda Milan'da toplam 31 karşılaşmada boy gösterdi. Leao bu maçlarda 10 gol ve 3 asistle oynadı.

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