Enginar soymayı öğrenin: Gelin ve bunu yapın! Ezber bozan değerli hasat... Duyan kulaklarına inanamıyor
Türkiye'nin birçok ilinde enginar hasadının başlamasıyla özellikleriyle yine öne çıktı. Enginarı siz de böyle soyarak ezber bozun...
Türkiye'nin birçok ilinde enginar hasadının başlamasıyla özellikleriyle yine öne çıktı. Enginarı siz de böyle soyarak ezber bozun...
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi, 2 bine yakın mandasıyla "Manda köyü" olarak tanınmasının yanı sıra, bu yıl gerçekleştirdiği 4 milyon adedin üzerindeki enginar üretimiyle de tarımda adından söz ettiriyor. Kütahya'nın Emet ve Gediz ilçelerinin kaynaklarından beslenen Kirmasti Çayı'nın ve Uluabat Gölü'nün kenarında yer alan mahalle, havzanın verimli topraklarına ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllardır hayvancılığa bağlı olarak yem bitkileri üretiminin ağırlıkta olduğu bölgede çiftçiler, son yıllarda gelir getirici alternatif ürün arayışıyla enginar üretimine yöneldi.
Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ergün Kısa, bölgedeki enginar yetiştiriciliğinin 10 yıl öncesine dayandığını ancak geçmiş yıllarda dikim alanlarının 50-100 dönüm arasında sınırlı kaldığını belirtti. Son bir iki yılda enginara yönelik talebin ve elde edilen kazancın artmasıyla birlikte üretimde adeta patlama yaşandığına işaret eden Kısa, "Bu yıl üretim alanımız bin 500 dönüme yaklaştı. Dekar başına bin kök dikim yapılıyor ve en kötü kök bile 3 adet ürün veriyor. Böylece bir dönümden yaklaşık 3 bin adet enginar kesimi gerçekleştiriliyor" dedi. Bu yıl mahalle genelinde 4 milyon adedin üzerinde bir kesim rakamına ulaştıklarını ifade eden Muhtar Kısa, ürünün kalitesi ve pazardaki değerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tane fiyatı 15-20 liradan satıldığında dönüm başına 60 bin liraya varan bir gelir söz konusu oluyor. Sezon bu yıl hava şartları nedeniyle biraz bozuk gitse de ürünlerimizi 15-22 lira arasında değişen fiyatlardan satabildik. Mahallemiz şehir merkezine biraz uzak olduğu için fiyatlar burada daha ucuza seyrediyor. Biz de burada coğrafi tescilli Hasanağa enginarı üretiyoruz. Enginar sevenlerin ürünü illaki Hasanağa'dan alması şart değil, biz de aynı kalitede üretim yapıyoruz."
Enginar sevenlerin en merak ettiği konusu ise enginar nasıl soyulur sorusu oldu. İşte merak edilen detaylar...
Pazardan aldığınız enginarlar bu büyüklükte olmalı. Saplarını da kestiyseniz artık enginara kimin patron olduğunu gösterebilirsiniz. Önce bir kaba su doldurun ve içine yarım limon sıkın. Bu enginarın kararmasını engelleyecek. Ayrıca geri kalan yarım limonu da kullanacaksınız unutmayın. Enginarın baş tarafından üçte birlik kısmını kesin. Elinizi de kesmeyin. İşte enginarınızın tam bu kadarı kalmış olacak. en dipteki sert yaprakları ayıklayın.
Ama abartmayın. Dilerseniz bir makasla uçlarındaki kurumuş ya da sertleşmiş kısımları kesebilirsiniz. Geri kalan limonunuzla enginarın kesilen kısımlarını ve sapını da ovun ki kararmasın.
Enginarın içinde tüylü çiçekli kısım bulunur. İsterseniz onu kaşıkla çıkartabilirsiniz. Daha yumuşak olabilmesi için dışındaki kalın yaprakları iyice temizleyebilirsiniz. Pişirene kadar limonlu suda bekletmeyi unutmayın. Ve biraz yağlayıp, diş sarımsaklarla beraber fırına atın! Ya da kuşbaşı kuzu etiyle haşlayın.Onedio
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