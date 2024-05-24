Özgür Özel'den İmamoğlu'nun Roma gezisine destek açıklaması!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yandaşların Roma'da 5 yıldızlı otelllerdeki lüks seyahatine tepki yağdı.

Özgür Özel'den, İstanbullunun parasıyla sefa süren İmamoğlu ve yandaşlarına ilişkin ilk açıklama geldi.

TGRT Haber'e konuşan Özgür Özel, İmamoğlu'nu savunduğu açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu, gazetecileri memleketine PR yapmak için götürmedi. Gazetecileri toplayıp memleketine götürse, kendisi için PR yapsa, parti için bir şey yapsa harcanan bu para eleştirilir. Ama İstanbul için, Türkiye için bir şey yapıyorlar"