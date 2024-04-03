Özgür Özel’den erken seçim açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özel erken seçim tartışmalarına yönelik, "Erken seçim çağrısı yapmıyorum, olacaksa buna halk karar verecek" dedi. Özel’in hedefinde ise, eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer vardı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart'tan sonra başlayan erken genel seçim tartışmalarını değerlendirdi ve “Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız ama bunu talep edecek olan biz değiliz" ifadelerini kullandı.
Özel, bir önceki İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirerek " En büyük hayal kırıklığım. İzmir'de kazanmamız için hiçbir şey yapmadı. İzmir'de tehlike çanlarının çaldığı günler oldu. İzmir'i değil, kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona" dedi.
Özel, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirme yaparak, "Aldığımız her oyun CHP değil, Türkiye ittifakı oyu olduğunun farkındayım. Siyasilerin kurmadığı ittifakı sandıkta seçmenle kurmayı başardık. Bu çok önemli. Çünkü siyasiler siyasi hesap yaptılar” sözlerini kullandı.
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