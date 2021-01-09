Özgür Özel'den bomba 'Boğaziçi' itirafı

İzmir Foça'da düzenlenen Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katılan Bakan Soylu, "Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva Atı olarak kullanarak tezgahlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız." diyerek Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona dikkat çekmişti.

Boğaziçi provokasyonu siyasi mi?

Bakan Soylu'nun bu konuşmasını hedef alan Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananların bir öğrenci değil siyaset eylemi olduğunu itiraf etti. 'Kışlaya siyaset girmez' diyen Özel, "Uzman erbaşlarımızın mezuniyet töreninde, bir İçişleri Bakanı siyaset yapamaz. Bir İçişleri Bakanı yalanlarıyla partimizi, öğrencileri ve gazetecileri hedef göstererek askere istikamet çizemez. Kışlaya siyaset girmez. Bu dil, başlı başına sorunludur, sorunların en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi provokasyonundan bir kare