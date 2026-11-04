ABD tarihinde bir ilk: Bunu 250 yıl beklediler!

Georgia eyaletinde en son 1998'de Demokrat bir vali seçimi kazanabilmişti. Demokrat Parti, Georgia eyaletini kazanmak için ulusal çapta bir çaba ortaya koyarken, Bottoms'a birçok önde gelen Demokrat yetkili destek vermiş ve eski ABD Başkanı Barack Obama da bir video mesajla siyahi kadın adaya desteğini açıklamıştı. Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Atlanta belediye başkanlığı yaptığı süre boyunca Cumhuriyetçilerin sürekli saldırılarına maruz kalmıştı.