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ABD tarihinde bir ilk: Bunu 250 yıl beklediler!

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AA Giriş Tarihi:

ABD tarihinde bir ilk: Bunu 250 yıl beklediler!

ABD seçimlerinde oyların sayımı devam ederken, Georgia eyaletinde Demokratların adayı Keisha Lance Bottoms, ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi oldu.

#1
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Bunu 250 yıl beklediler!

Bottoms, resmi olmayan sonuçlara göre eyaletin ilk siyahi kadın valisi olurken, eyaletin yönetimi 24 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmiş oldu. Cumhuriyetçi Rick Jackson'a karşı üstünlük sağlayan Demokrat Parti adayı Bottoms, Georgia eyaletinde vali seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçti.

#2
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Bunu 250 yıl beklediler!

Daha önce eyaletin en büyük kenti Atlanta'da belediye başkanlığı yapmış bir isim olan Bottoms, aynı zamanda ABD tarihinin de ilk siyahi kadın valisi olmayı başardı. Bottoms'ın, görev süresi dolan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp'in yerini almayı hak kazandığı bu zafer Demokratlar için dönüm noktası olurken, Georgia son yıllarda federal seçimlerde önemli bir mücadele alanı haline geldi.

#3
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Bunu 250 yıl beklediler!

Georgia eyaletinde en son 1998'de Demokrat bir vali seçimi kazanabilmişti. Demokrat Parti, Georgia eyaletini kazanmak için ulusal çapta bir çaba ortaya koyarken, Bottoms'a birçok önde gelen Demokrat yetkili destek vermiş ve eski ABD Başkanı Barack Obama da bir video mesajla siyahi kadın adaya desteğini açıklamıştı. Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Atlanta belediye başkanlığı yaptığı süre boyunca Cumhuriyetçilerin sürekli saldırılarına maruz kalmıştı.

#4
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Bunu 250 yıl beklediler!

Demokratlar önemli eyaletlerden New York valiliğini de kazandı ABD'de Demokratların kalesi olarak bilinen eyaletlerin başında gelen New York'ta mevcut Demokrat Vali Kathy Hochul (68) koltuğunu korumayı başardı. Demokrat Parti için çok önemli bir eyalet olan New York'un seçmeni, kadın Vali Hochul'u Cumhuriyetçi rakibi Bruce Blakeman'a tercih etti.

#5
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Bunu 250 yıl beklediler!

Blakeman'ı kolayca bertaraf eden Hochul, resmi olmayan sonuçlara göre, ara vermeden ikinci defa New York Valiliğini 4 yıl daha yönetmeye hak kazandı. Hochul, 2021 yılında dönemin Valisi Andrew Cuomo'nun istifasının ardından New York'un ilk kadın valisi olmuş, 2022'de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Lee Zeldin'i 6 puan farkla geçerek tam dönem için seçildi.

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