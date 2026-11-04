Devler Ligi’nde 4. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası, oynanan 9 maçla başladı. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fransız ekibi PSG, İspanyol Villarreal'i 6-0 gibi farklı bir skorla geçti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasına, 9 karşılaşmayla devam edildi.
Galatasaray, sahasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.
Turnuvada son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 6-0 gibi farklı bir skorla geçti. Fransız ekibinin gollerini Joao Neves, Desire Doue, Senny Mayulu, Fabian (2) ve David Boly kaydetti.
Barcelona, İngiliz ekibi Aston Villa karşısında Lamine Yamal ve Raphinha'nın (2) golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Son 9 resmi maçında galibiyet alamayan Manchester United, iki farklı geriye düştüğü Roma karşısında Bruno Fernandes ve Matheus Cunha'nın (2) golleriyle 3-2'lik galibiyete uzandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - Stuttgart (Almanya): 2-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz): 0-1
Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere): 3-0
Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-2
Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya): 3-2
Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya): 0-3
Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa): 0-0
Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-6
LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0
İşte bu akşam oynanacak maçlar:
20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)
23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)