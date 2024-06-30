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Gündem Özgür Özel onları çok sevindirdi! LGBT'ye bakanlık sözü: 'Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' kuracağız
Gündem

Özgür Özel onları çok sevindirdi! LGBT'ye bakanlık sözü: 'Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' kuracağız

Yeniakit Publisher
2024-06-30 10:19:00 - 2024-06-30 10:30:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' yerine 'Kadın ve Cinsiyet Bakanlığı' kuracağını açıkladı.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" yerine "Kadın ve ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" kuracağını açıkladı.

 

"Aile" kurumunu bakanlıktan kaldırarak, "Cinsiyet Eşitliği" adı altında LGBT'ye ön açacağını ifade eden Özel'e ise tepki yağdı.

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