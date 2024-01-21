Özgür Özel kıvırdıkça batıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzük değişikliği ve ön seçim sözünü zaman yok bahanesiyle rafa kaldırırken asıl sebep kendini göstermeye başladı. İyi Parti’nin çekilmesiyle yalnızlaşan CHP yönetimi, aday olacak isimler konusunda DEM’in icazetini almak zorunda kalmasından dolayı ön seçimden kaçıyor. Bu sözün tutulmaması parti tabanında ve teşkilatlarda büyük rahatsızlığa neden olurken, CHP’ye yakın yayın organları da bunu sayfalarına taşımaya başladı. İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde ön seçimin yapılmamasının parti tabanında yol açtığı rahatsızlık açıkça dillendiriliyor.

DEM aşkı ön seçimi yutturdu

Bu durumun seçim sonuçlarına etkisini analiz eden SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Maalesef siyasette vaatler tam demokrasi ile başlayıp işine geldiği şekilde noktalanıyor. Bunun son örneğini CHP’nin yeni genel başkanında görüyoruz. ‘Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım’ diyerek göreve gelen Özgür Özel’in bugün aday belirleme sürecinde ön seçim yapmama kararı alması, sözünün bir öneminin kalmadığını gösteriyor. Gelinen noktada CHP’nin bir taraftan ön seçim yapmaması diğer tarafta DEM’le girdiği ittifak tabanda rahatsızlıkları artırdı. Bu da hem Özel’in genel başkanlığının hem de elinde bulunan belediye başkanlıklarının kaybedilme tehlikesini artırıyor. Millet İttifakının dağılma görüntüsü aldatmasın. Akşener’in kendi adayları ile seçimlere gidecekleri açıklamasına rağmen il ve ilçeler düzeyinde yerel ittifaklar konusunda hazırlıklar görülüyor.”

Alevi ve ulusal kesim rahatsız

Politikadam Genel Yayın Yönetmeni, deneyimli gazeteci Fehmi Çalmuk da, şunları söyledi: “CHP’nin her şartta kazanacağından emin olduğu belediyelerde aday çokluğunu parti içi bir zenginlik olarak görmeyip kendilerinin kariyer planlarına yakın isimleri aday belirleme çabası, parti tabanında sıkıntıların ötesinde, yerel seçim sonrası yeni bir kurultayda hesaplaşmayı gündeme getirecek gibi görünüyor. CHP’nin kimi yerlerde DEM’in desteğini alabilmek için sürdürdüğü arka kapı diplomasisi birçok ilde kendini belirgin olarak gösterecek. CHP’nin kendisine terörle iltisaklı siyasi partiyi yol arkadaşı olarak seçmesi, hem ulusal kesimi hem de Alevi kesimini rahatsız etti. Çankaya Belediyesi’nin adayı buna örnek.

Özel'in son seçimi olabilir

İYİ Parti’nin ulusal oylarına göz dikmesi, ön seçimin tabanda rahatsızlığa yol açması CHP’de fırtına öncesi sessizliğe neden oldu. 6 oku toprağa gömen, yörüngesini giderek DEM’in etkilendiği emperyalist güçler noktasına getiren partinin bundan sonra nasıl bir yol ayrımına gideceğini kamuoyu yakından görecektir. Yerel yönetimler seçimi, Özgür Özel son seçim olabilir. Seçim hezimetinin faturasını Ekrem İmamoğlu değil Özgür Özel ödeyecektir. Kurultay öncesi verilen şeref-namus sözleri seçim süreci bahane edilerek rafa kalkmış durumda ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun deyişiyle; ‘geliyor gelmekte olan tehlike’ demektir.”