Özgür Özel kırık ayakla mı mışıl mışıl uyudu? “Manisa’da” düşüyor “Ankara’da” hastaneye gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın provokasyonu sonrası Meclis karışınca ışık hızında olay yerine geldi. Özel’in ayağının alçıda olduğu görüldü. Ancak alçının alışılageldik şekilde olmadığı, özel bir tedavi uygulandığı görüldü.

İki gün önceyse Özel ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Özgür Özel, CHP içi hesaplaşma sonucu çıkan gerilim nedeniyle silahla vurularak yaralandı.

Özel söz konusu iddiaları yalanladı ancak CHP cephesinden gelen çelişkili açıklamalar ve, “Gerçeği yakında öğreneceksiniz” ifadeleri, kafalarda soru işaretleri bıraktı. Akıllara 90’ların kaos dolu karanlık siyasi gündemi gelirken, Mesut Yılmaz’ın yurt dışında kırılan burnu ve gündemi nasıl çelişkili şekilde değiştirmeye çalıştığı da yeniden konuşuldu.

Akit TV’de Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Özel’in yayınladığı röntgen görüntüsü de masaya yatırıldı.

Özel’in Manisa’da yaralandığı halde Ankara’da hastaneye gittiğine dikkat çeken Karahasanoğlu, röntgen görselinin de kime ait olduğunu sordu. Asıl mesleği eczacılık olan Özgür Özel’in Ankara’ya gitmeden önceki geceyi kırık ayakla nasıl geçirdiği, o ağrıyla nasıl uyuyabildiği merak konusu oldu.

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