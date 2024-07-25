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Siyaset Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nu fena susturdu
Siyaset

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nu fena susturdu

Yeniakit Publisher
2024-07-25 16:32:00 -
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nu fena susturdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yüklenen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetse de siyasette gündem yaratan açıklamalarına devam ediyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini ve devam eden normalleşme süreçlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda bu eleştirilerine devam etti.

'İktidarla el sıkışmak' tanımlaması üzerinden eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den cevap gecikmedi.

Adalar'daki temaslarından sonra basına yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde partisinin birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, bu durumun sorumluluğu gereği iktidarla görüştüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özel şu ifadeleri kullandı:

31 Mart’ta ben birinci parti oldum, o yüzden adımı ben attım dedim. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde.
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Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi.

Çok istedi ama olmadı. Çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı."

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