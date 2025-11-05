  • İSTANBUL
Son Haberler

Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor

Ahmet Özer hakkında flaş karar

Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti “Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!” Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi

Türkiye İsrail'in uykusunu kaçırdı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas hamlesi

2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!

5 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor

İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını Çin destekliyor müzakere edildi
Gündem Özgür Özel hakkında flaş gelişme: 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma kararı verildi
Gündem

Özgür Özel hakkında flaş gelişme: 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma kararı verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel hakkında flaş gelişme: 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma kararı verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitingindeki konuşmasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye'deki konuşmasında "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklindeki açıklamasının ardından, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret 've 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 

Polis taşlatan tipitip

Kaçışın yok özgür eninde sonunda Silivriye gideceksin.

Aysel git

İyi olacak gereken bu idi...
