Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira

Türkiye, bugün Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gitti, saat 17.00 itibariyle tüm sandıklar kapandı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başlarken, seçim bölgelerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

DEM Partililerden polis ve askerlerimize hakaret

Oy kullanılan süre zarfı boyunca Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'den bazı isimler kirli provokasyonlara kalkıştı. DEM Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık bu isimler arasında yer aldı. Hazal Aras ve Sırrı Sakık, oy kullanmaya gelen polis ve rütbeli askerlere "Gaspçılar, hırsızlar" diyerek hakaretler savurdu.

Özgür Özel'den kirli provokasyona destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise gizli ittifak ortağını yalnız bırakmadı ve DEM Partili isimlerin kirli iftirasına destek verdi. Özel, "Silahlı kuvvetler personeli bireysel olarak bu ayıptan sorumlu değildirler. Silahlı kuvvetlerin bir kısım personeli bu işe alet edildi." diyerek kirli provokasyona arka çıktı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimde bizim başarı elde etmiş olmamız, bu seçimin hakkaniyetli bir seçim olduğunu ispatlamaz. Zira Doğu ve Güneydoğu illerinde taşınan seçmenlerle bir yerel seçim sonucunun değiştirilmeye çalışılması daha önce o seçmenlerin seçtiği belediyelere kayyum atanması kadar kötü bir girişimdir.

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Kesinlikle doğru bulmadığımızı, o şehirde hiç yaşamamış ve belki o seçimde hiç yaşamayacak kişilerin orada oy kullanmaya zorlanmasının ve böyle bir demokrasi ayıbına alet edilmeye çalışılmasının bütün yükümlülüğü partiyi devletin devleti partinin sanan anlayışa aittir.

Cep telefonlarımızda hepimizin onlarca yüzlerce zorla orada oy kullanmaya yönlendirilen silahlı kuvvetler personelinin yakınmaları vardır. Silahlı kuvvetler personeli bireysel olarak bu ayıptan sorumlu değildirler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal ve anayasal düzenlemelerde bir şehirde oy kullanmak için o şehirde yaşamak ve o şehirde yaşayacak olmanın teminat altına alınması zorunluluğunu da görüyoruz. Ve Silahlı kuvvetlerin bir kısım personelinin bu işe alet edilmesine, bu işte kullanılmasına kim emir ve talimat verdiyse bu ülkenin toplumsal barışına çok büyük bir kötülük yapmıştır, affedilir bir tarafı yoktur."

İletişim Başkanlığı yalanı ortaya çıkardı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Açıklamada, Anayasa'nın 67. maddesinin birinci fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahip olduğunun belirtildiği kaydedilen açıklamada, maddenin beşinci fıkrasında da "Silah altında bulunan er ve erbaşlarla askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar." denilerek, seçme hakkının istisnalarının gösterildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personelinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personeli, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."