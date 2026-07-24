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Gündem Özgür Özel ve 90 vekil CHP’den istifa etti
Gündem

Özgür Özel ve 90 vekil CHP’den istifa etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Özgür Özel ve 90 vekil CHP’den istifa etti

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kriz partiyi resmen dağıttı. Genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası 90 milletvekili de CHP'den istifa ederek yeni oluşuma katıldı.

CHP’de bitmek bilmeyen kriz sonunda ayrılığa kadar geldi. Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Toplantısında veda konuşması yapan Özgür Özel'in bugün yeni partiyi kurması bekleniyor.

Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan bugün kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vermeye hazırlanan Özgür Özel liderliğindeki yeni oluşum, 91 milletvekilinin katılımıyla Meclis'in yeni ana muhalefet partisi olmaya hazırlanıyor.

Toplu istifa süreci dün akşam saat 20.00’de e-Devlet sistemi üzerinden başlatıldı. Saatler ilerledikçe artan katılımla birlikte, e-Devlet üzerinden partiden ayrılan milletvekili sayısı arttı.

 

SON İSTİFA EDEN İSİM ÖZGÜR ÖZEL

Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 91 milletvekili partisiyle yollarını ayırdı.

Özel, 91 milletvekilinin işlemlerini tamamlamasını bekledikten sonra e-Devlet üzerinden istifa eden son isim oldu.

 

ISLAK İMZALI DİLEKÇELER BUGÜN VERİLECEK

Dijital ortamda tamamlanan ilk aşamanın ardından, sürecin bugün fiziki boyuta taşınması planlanıyor. Milletvekillerinin gün içinde ıslak imzalı istifa dilekçelerini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na ve ilgili resmi makamlara sunacağı ifade ediliyor.

 

YENİ PARTİ BUGÜN İLAN EDİLİYOR

CHP'den ayrılan grubun siyasi yol haritası da netleşmiş durumda.

Bugün yapılacak bir açıklamayla yeni siyasi partinin kuruluşunu resmi olarak ilan etmesi bekleniyor. Öte yandan parti logosunda nazar boncuğunun yer alacağı iddia edildi.

 

LOZAN'IN YIL DÖNÜMÜNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURU

Özgür Özel'in sabah saatlerinde yayımlayacağı videolu paylaşımla CHP’den istifasını duyurması beklenirken, yeni partinin kuruluş dilekçesi öğleden önce İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek. Özel’in günlük programında "CHP Lideri" unvanı yerine "Özgür Özel’in 24 Temmuz 2026 Ankara Programı" ifadesinin kullanılması dikkat çekerken, kulislerde "CHP defterinin tamamen kapatıldığı" vurgulanıyor.

Cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii’nde kılacak olan Özel, saat 14.00’te Anadolu Kulübü’nde milletvekilleriyle bir araya gelerek Genel Başkan, PM, MYK ve Meclis yönetimi seçimlerini gerçekleştirecek.

 

CHP ANA MUHALEFET KONUMUNU KAYBEDİYOR

Meclis'te 135 sandalyesi bulunan CHP, 91 milletvekilinin ayrılmasıyla 44 sandalyeye gerileyecek. Bu tabloyla birlikte:

CHP, TBMM'deki "Ana Muhalefet Partisi" konumunu kaybedecek.

Özgür Özel’in liderliğindeki yeni parti, milletvekili sayısı bazında Meclis’in yeni ana muhalefet gücü haline gelecek.

TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeni sil baştan değişecek ve Meclis'teki grup sayısı 7’ye yükselecek.

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Yorumlar

Şahin

CHP hırsız ve pisliklerden ariniyor.yeni partinin adı hırsız kankalar partisi olsun

Toprak

Özgür özel ve avanesi gerçek chp'li olsaydı chp'den istifa etmezdi siyaseti kendi ikballeri için yapıyorlar Atatürk'ü istismar edip Atatürk maskesi takıp belediyeleri soyuyorlar Özgür özel kendi siyasi hayatının sonunu getirmiştir.
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