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Gündem Özgür Özel ayak röntgen filmlerini paylaştı! Nasıl bir ev kazası bu?
Gündem

Özgür Özel ayak röntgen filmlerini paylaştı! Nasıl bir ev kazası bu?

Yeniakit Publisher
2024-08-21 11:42:00 -

Ayağından yaralanan Özgür Özel, 'ayağından vuruldu' iddialarının önüne geçemeyince ayak röntgen filmlerini paylaşarak suçu medyaya attı. Oysa vatandaşlar röntgen filmini değil ayağının nasıl yaralandığını merak ediyor.

Siyasetin gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayak kırıkları var.

Ev kazası sonucunda ayağı kırıldığı açıklanan Özel'in yaşadıkları hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından, Özgür Özel'in ayağından vurulduğu iddiaları servis edildi.

Bu iddiaları FETÖ'cülerin yaydığını belirten Özel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylerken bir yalanlama açıklaması daha yaptı.


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BU KEZ RÖNTGEN FİLMLERİNİ PAYLAŞTI

Saygı Öztürk'e konuşan Özel, ayrıca ayak röntgen filmlerini paylaştı.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim.

Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü.

"AMAÇ PARTİMİZE ZARAR VERMEK"

Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bunu herkes biliyor ve görüyor.

Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var. Herkese açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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