Özgür Özel: AB yolunda hükümetin tavrını destekliyoruz

Avrupa Birliği ile hükümetin attığı yeni adıma Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam destek geldi.

Reform Eylem Grubu Bildirisi açıklandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin tavrını destekliyoruz. Avrupa Birliği (AB) yolunda bundan sonra da varız" dedi. Özel, reform grubuna 4 siyasi partiden temsilci alınması için çağrıda bulundu.

"Reform Eylem Grubuna, 4 partiden de temsilci katılsın"

AB ile ilgili yeniden yürümeye karar verilen yolda, hatalarına rağmen hükümetin tavrını desteklediklerini belirten Özel, hükümete, dört bakanın yer aldığı Reform Eylem Grubuna, 4 partiden de birer temsilcinin katılmasını önerdi.

Özel, AB yolunda yürünecekse bu konuya parlamentonun tam mutabakatıyla destek verilmesini, tam üyelik için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapılmasını istedi.