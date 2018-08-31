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Özgür Özel: AB yolunda hükümetin tavrını destekliyoruz

CHP Grup BaşkanvekiliÖzel, "Hükümetin tavrını destekliyoruz. AB yolunda bundan sonra da varız" dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:42
Özgür Özel: AB yolunda hükümetin tavrını destekliyoruz

Avrupa Birliği ile hükümetin attığı yeni adıma Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam destek geldi.

  • Reform Eylem Grubu Bildirisi açıklandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin tavrını destekliyoruz. Avrupa Birliği (AB) yolunda bundan sonra da varız" dedi. Özel, reform grubuna 4 siyasi partiden temsilci alınması için çağrıda bulundu.

"Reform Eylem Grubuna, 4 partiden de temsilci katılsın"

AB ile ilgili yeniden yürümeye karar verilen yolda, hatalarına rağmen hükümetin tavrını desteklediklerini belirten Özel, hükümete, dört bakanın yer aldığı Reform Eylem Grubuna, 4 partiden de birer temsilcinin katılmasını önerdi.

Özel, AB yolunda yürünecekse bu konuya parlamentonun tam mutabakatıyla destek verilmesini, tam üyelik için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapılmasını istedi. 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:42
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Avrupa
  3. Avrupa Birliği
  4. Özgür Özel

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