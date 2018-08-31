Özgür Özel: AB yolunda hükümetin tavrını destekliyoruz
CHP Grup BaşkanvekiliÖzel, "Hükümetin tavrını destekliyoruz. AB yolunda bundan sonra da varız" dedi.31 Ağustos 2018 Cuma 14:42
Avrupa Birliği ile hükümetin attığı yeni adıma Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam destek geldi.
- Reform Eylem Grubu Bildirisi açıklandı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin tavrını destekliyoruz. Avrupa Birliği (AB) yolunda bundan sonra da varız" dedi. Özel, reform grubuna 4 siyasi partiden temsilci alınması için çağrıda bulundu.
"Reform Eylem Grubuna, 4 partiden de temsilci katılsın"
AB ile ilgili yeniden yürümeye karar verilen yolda, hatalarına rağmen hükümetin tavrını desteklediklerini belirten Özel, hükümete, dört bakanın yer aldığı Reform Eylem Grubuna, 4 partiden de birer temsilcinin katılmasını önerdi.
Özel, AB yolunda yürünecekse bu konuya parlamentonun tam mutabakatıyla destek verilmesini, tam üyelik için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapılmasını istedi.
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