Özgür hırsızların arsızların hamisi

Sebahattin Ayan İstanbul

Meclis’e adım atar atmaz CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyesi seçilen ve 6 ay boyunca 17 cezaevi dolaşarak hazırladığı raporla eli kanlı teröristleri kurtarmaya çalışan Manisa Milletvekili Özgür Özel, adeta “suçlu aklama makinesi” gibi hareket ediyor. Aralarında Dilşah Ercan adlı PKK’lı teröristin de yer aldığı onlarca hükümlüyü “hak ihlaline maruz kalan gazeteciler” olarak lanse eden, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yolsuzluğa bulaşan CHP’li belediye başkanlarını aklamak için Silivri’yi ayakyolu haline getiren Özel, dün de mukaddes değerlimize hakaret ettiği için tutuklanan komedyen budalası Deniz Göktaş’ı ziyaret etti.

MİLLET DÜŞMANLARIYLA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na konulan Göktaş’ın ayağına giden Özel, Kur’an-ı Kerim’i hedef alan soytarıyla yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. KCK, Ergenekon, Balyoz gibi davalar ile DHKP-C ve MLKP terör örgütü yüzünden tutuklanan isimlerin tahliyesi için çalışan, FETÖ’nün paçavralarına destek ziyareti düzenleyen, yolsuzluklara destek mitingleri düzenleyen ve AK Partili seçmene “Beyni emcüklenmiş geri zekalılar” diye küfreden Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlayan Özel’in şimdi de Göktaş için seferber olması, “Hırsızın, arsızın hamisi Özel” yorumuna yol açtı.

SUÇLU AKLAMA MERKEZİ

Özel’e tepki gösteren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, şunları söyledi: “Başta Özgür Özel, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır olmak üzere CHP’li aktörler, her açıklamalarında meseleyi basitleştirerek siyasi bir alana çekmekte ve yüce dinimiz İslâm’ın alay konusu edilmesini normalleştirmeye çabalamaktadırlar. Özel’in siciline bakıldığında bu hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü vatandaşların milli ve manevi değerleriyle kavgalı olan herkese adeta kucak açmakta; nerede bir suçlu, nerede bir kriminal yapı varsa ona cansiperane sahip çıkmaktadır. Geçmişte cezaevlerini dolaşarak hükümlüleri ‘masum gazeteci’ olarak aklayan, yolsuzluğa bulaşan CHP’li belediye başkanlarını kurtarmak için Silivri’yi yol geçen hanına çeviren bu zihniyet, bugün de rotasını mukaddes değerlerimize küfredenlere çevirmiştir. Yarım saat boyunca bu ahlaksızlığa hamilik yapılmıştır. Bu ‘suçlu aklama’ misyonudur. Sırtınızı milletin değerlerine dönerek nereye gideceksiniz?”

HAİNLERİN LİMANI CHP

Avukat Hüseyin Sezen de, şunları dile getirdi: “Siyaset, yalnızca seçim kazanma yarışı değil; milletin ortak vicdanını, milli ve manevi değerlerini temsil etme makamıdır. Ancak bugün CHP’nin ve Genel Başkan Özgür Özel’in sergilediği siyasi anlayış, toplumun inançlarına, kültürel kodlarına ve ortak hassasiyetlerine tamamen yabancılaşmış, milletten bütünüyle kopmuştur. CHP yönetimi bugün açıkça suçlulara, vatan hainlerine ve eli kanlı teröristlere sahip çıkmaktadır! CHP Genel Başkanlığı makamı suçluların korunduğu bir limana dönüştürülmüştür. Millete rağmen siyaset yapmayan AK Parti’nin çeyrek asırdır iktidarda kalmasından hiçbir şey öğrenememişler.”

YA SAYGI YA DA DEFOLUN!

Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir ise, daha sert konuştu: “İfade özgürlüğü var ama kutsallara saygı da olmalı diyorsanız, sınırsız değil, sınırlandırılmış ifade özgürlüğünü savunuyorsunuz. O hâlde dürüst olalım ikisini aynı anda savunamazsınız! Bunun siyasetle devlet yönetimine talip olmakla hiçbir ilgisi yok. Kardeşim bu milletin en az yüzde 70’i muhafazakâr ve milliyetçi olduğuna göre, halkın anlayışına, fikrine, inancına ve değerlerine saldırdığı düşünülen birini ziyaret etmekle ne demek istiyorsunuz? Söyler misiniz? Derdiniz ne? Eğer sadece CHP’lilerden oluşan bir devlet kuracaksanız ne halt ederseniz edin, birbirinize mi sövüyorsunuz ne yapıyorsanız yapın. Ancak bu milletin değerlerinden uzak durun. Şakayla kutsala hakaret mi olur! ‘Biz önümüze gelen her şeye sövelim, bu da suç olmasın. Böyle bir devlet kurmak istiyoruz’ diyorsanız o zaman defolun gidin kendi ülkenizi kurun!”