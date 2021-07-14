Özgür Demirtaş tehdit edildiğini öne sürdü! Emniyet'e değil sosyal medyaya sığındı

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AK Parti'ye ilettiği CV'si karşılık görmeyince iktidara düşman kesilen Özgür Demirtaş, youtube kanalı aracılığı ile ekonomi üzerinden vatandaşlara korku pompalamayı sürdürüyor. Kendisini adeta dünyanın merkezinde gören ama halkta büyüttüğü kadar karşılığı olmayan Demirtaş, sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini iddia etti.

Emniyet ile paylaşmak yerine sosyal medyadan yayımladı!

Özgür Demirtaş, kendisine twitter üzerinden gönderildiğini iddia ettiği bazı mesajları paylaştı. Demirtaş, tehdit edildiğini söylediği mesajlarını Emniyet ile paylaşıp onlardan yardım almak yerine sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı. Demirtaş'ın bu hareketi provokasyon olarak yorumlandı.

Mağdur rolü oynadı

Sosyal medyanın denetlenmesini öngören kanun, ilk konuşulduğu dönemde malum çevrelerle birlikte Özgür Demirtaş tarafından da eleştirilmişti. 'Özgürlük' söylemi adı altında sosyal medyanın denetlenmesi üzerinden AK Parti'yi 'özgürlükleri kısıtlamakla' suçlayan Demirtaş, bugün işin ucu kendisine dokununca söylem değiştirerek mağdur rolü oynadı.

İnsanları birbirine karşı kışkırttı!

Kendisine edilen hakaret ve tehditleri sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Demirtaş, destekçilerini kışkırtarak hakkında tehditte bulunan kişilerle karşı karşıya getirdi.