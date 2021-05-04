Özgür Demirtaş kriptoculara korkuyu saldı

Kamuoyunda "Felaket tellalı" olarak bilinen CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş, kriptocu yatırımcıları korkutan açıklamalar yaptı. Kripto piyasalarında büyük bir çöküş yaşanacağını iddia eden Demirtaş, "Her yatırımda olduğu gibi son vagona binenlerin canı çok yanacak" dedi.

"Kısa vadeli girer çıkarım diyenler üzülecek" diyen Demirtaş, "%70-80-90 çöküşleri midesi kaldıramayacakların, midelerinin kaldıramayacağı miktarlarla asla girmemeleri lazım. 2016-2017 yılından yatırımcı olup zaten 10-20 kat kazanmış bir yatırımcı ile bugün yatırım yapan nasıl aynı toleransa sahip olabilir. OLAMAZ. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

Tavsiye almayın deyip tavsiyede bulundu

Ayrıca, kriptoculara tavsiyede bulunup "Kimseden tavsiye almayın" diyen Demirtaş "Hiçbir Telegram grubu vs yerlerden duyduklarınıza inanmayın. Hoca-Peder-Haham dese inanmayın. En sevdiğiniz politikacı dese inanmayın. En sevdiğiniz futbolcu dese inanmayın" dedi.

İşte Demirtaş'ın konuya ilişkin yaptığı o paylaşımlar;