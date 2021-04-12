Özgür basına yargı darbesi! Hukuk skandalına tepkiler çığ gibi

Hakan Eğrigöz Ankara

2015 yılında FETÖ’cü Fuat Avni ile CHP’li Akif Hamzaçebi’nin görüştüğü iddiasının ardından yeniakit.com.tr’de yayımlanan bir haber nedeniyle gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na verilen hukuksuz 20 ay hapis cezasına tepkiler büyüyor. Akit’e konuşan siyasiler ve STK temsilcileri, göz göre göre yaşanan hukuksuzluğa isyan ettiler...

Turan: Çifte standart var

Verilen cezanın tam bir skandal olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Bazılarının basın yoluyla açıkça etki ajanlığı yaptığı ülkemizde sıradan bir haberi gerçek bir gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde yayınlanmasına böyle bir ceza verilmesi aklımıza başka soruları getirmektedir. Ayrıca basın özgürlüğünden dem vuranların, konu Akit olunca dut yemiş bülbüle dönmeleri çok şaşırtıcı değildir. Çünkü çifte standart ve makyevelist anlayış onların karakteri haline gelmiştir. Teröristlere destek çıkan beyanatlar, FETÖ’cüleri aklamaya matuf açıklamalar, Cumhurbaşkanımıza alenen edilen hakaretler bile cezai işlemle karşılaşmazken, basınözgürlüğü kapsamındaki haberden dolayı 20 ay hapis cezası verilmesi bir hukuk, yargı skandalıdır. Bu yanlışlığın üst mahkemelerden döneceğine inanıyorum.”

Gündoğdu: CHP'nin tezatı

AK Parti Ordu Milletvekili, TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gündoğdu da, şunları söyledi: “CHP, her fırsatta basın ile ilgili ‘basının özgür olmadığını’ basının yaptığı haberlerin anında suç duyurusuyla karşılık bulup ceza alındığını, cezaevinde bir sürü basın mensubu olduğu dile getiriliyor. Aynı CHP bugün Akit gazetesine bunu yaptıysa bu zamana kadar söylediklerinin hiçbiri samimi değilmiş demekki. Kendilerine yapılınca farklı bir yaklaşım sergilemeyi doğru bulmuyorum. Onun için Akit hakkında verilen kararın da doğru olmadığını düşünüyorum. İnşallah bu kararda üst yargıdan döner.”

Erdoğan: FETÖ’nün bekçisi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise şu değerlendirmede bulundu: “CHP’lilerin açık şekilde FETÖ’nün yanında durduklarına şahidim. CHP ve FETÖ’nün samancılıkları ilk değil. Mahkeme FETÖ’nün yayın organlarına kapatma verdi. CHP gitti kapısında bekledi. FETÖ’nün verdiği zarar ortada. Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Selvi: Akit dik durmalı

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de, şunları kaydetti: “Eğer bir gazeteci bunu haber yapmayacaksa neyi yapacak? Mahkemeye müracaat ediyorlar. İncinmişler ya hakaret sayıyorlar. O fotoğrafların sahipleri için millete hakarettir. Akit’e verilen cezanın son derece haksız olduğunu düşünüyoruz. Gazeteler, cesurca bu tür çapsızlıkları, ahlaklıksızları, yanlışları memleket yönetimine talip olan insanların hangi girift ilişkiler içerisinde olduğunu açıklayamadığı zaman bu memleketin iflasıdır. Akit bunu kamuoyunun önüne taşımasın. Kim taşıyacak? Bu kirler nasıl ortaya çıkacak. Akit gazetesinin omurgalı duruşunu asla bozmaması gerektiğini düşünüyoruz. Verilen bu kararın kimlerle ne şekilde verildiği de incelemeye alınması gerekiyor. Akit böyle acı kırağılar çok yaşadı. Ama mücadelesinden hiç vazgeçmedi. Şer odaklarına karşı dik duruşunu yine aynı şekilde devam ettirmesi lazım.”

Güldemir: Adalet ölmemeli

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir de tepkisini şöyle aktardı: “Adalet herkese gereklidir ve egemenliğin, devletin, düzenin esası, temeli adalettir. Dolayısıyla ceza kanununda internet haberlerinden kaynaklanan cezalarla basılı gazetelerden kaynaklı basın suçları farklı müeyyidelere tabidir. Karahasanoğlu’nun yeniakit.com.tr internet sitesindeki ‘Fuat Avni, Hamza Çebi’yi kaset şantajıyla mı ele geçirdi’ haberden sorumlu tutulması ve 20 ay hapis cezası verilmesi maalesef bizleri üzmüştür. Adalet ideolojilere kurban edilmemelidir.”

Taş: Hukuksuz, vicdansız

Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş ise, şu değerlendirmede bulundu: “İnternet sitesinde yayınlanan, yapılan haberle hiçbir ilgisi bulunmayan sayın Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu’na verilen bu ceza hukukun zorlanması ve adaletin tecelli etmesi açısından garip bir karardır. Hukuksuz ve toplum vicdanında karşılığı olmayan, insanları işlemediği suç için zorla mahkum etme anlayışı olup mâşeri vicdanda yeri olmayan bir karardır. Bu asla kabul edilemeyen bir hukuk skandalıdır.”