Özgür Basın, Güçlü Toplumun Temelidir

TİGAD (Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği) Genel Başkanı Okan Geçgel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı kapsamlı açıklamada, basının neden “dördüncü güç” olarak anıldığını güçlü ifadelerle ortaya koydu.

Geçgel, açıklamasında basının gücünün kaynağının doğrudan özgürlüğünden geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yasama, yürütme ve yargıdan sonra basının ‘dördüncü güç’ olarak kabul edilmesinin temel sebebi; devletin bu üç ana organını halk adına denetleyen en etkin mekanizma olmasıdır. Basın, yalnızca haber aktaran bir yapı değildir. Aynı zamanda kamu adına gözetim yapan, hesap soran, sorgulayan ve toplumun vicdanını temsil eden bir güçtür. Bu yönüyle basın, demokrasinin sigortasıdır.”

Basının asli görevinin; devlet organlarında yürütülen faaliyetleri halk adına denetlemek ve doğru, tarafsız enformasyonu topluma sunmak olduğunu belirten Geçgel, bu sayede vatandaşların kendi gelecekleri hakkında bilinçli kararlar verebildiğini ifade etti.

“Basın mensupları özgür oldukça güçlüdür. Çünkü özgürlük yoksa, gerçek yoktur. Gerçek yoksa, adalet yoktur. Adalet yoksa, demokrasi yalnızca bir kavramdan ibaret kalır.”

Geçgel, basının halkla iç içe olmasının onun en büyük gücü olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Yasama, yürütme ve yargı mensuplarını günlük hayatın içinde, bir halk otobüsünde, bir pazarda ya da bir sokakta görmeye alışık değiliz. Ancak gazeteciler her an halkın içindedir. Onlarla birlikte yaşar, onların sorunlarını dinler ve onların sesi olur. İşte bu bağ, basının gücünü perçinleyen en önemli unsurdur.”

3 Mayıs’ın, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Geçgel, bu özel günün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir farkındalık günü olduğunun altını çizdi.

“Bilmek, tüm toplumların en temel hakkıdır. Bu hakkın teminatı ise özgür basındır. Yazmak ve konuşmak, hem basını hem de toplumu özgür kılar. Her birey; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya farklı yollarla özgürce ifade edebilmelidir. Bu hak, hiçbir baskı ve müdahale olmaksızın güvence altına alınmalıdır.”

Açıklamasında gazetecilere yönelik baskı ve müdahalelere de sert tepki gösteren Geçgel, özellikle tutuklamalar konusuna dikkat çekti:

“Gazeteciler yaptıkları haberlerden dolayı asla tutuklanmamalıdır. Tutukluluk, basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir prangadır. Haber yapmak suç değildir. Gerçeği yazmak, kamu adına görev yapmaktır. Gazeteciyi susturmak, toplumu susturmaktır. Basının sustuğu yerde karanlık büyür, adalet zayıflar, toplum nefessiz kalır.”

Basın özgürlüğünün yalnızca gazetecilerin değil, tüm toplumun meselesi olduğunu vurgulayan Geçgel, açıklamasını şu güçlü mesajlarla tamamladı:

“Bugünün anlamı; basının demokrasiyi korumadaki rolünü hatırlatmak, etik gazeteciliği güçlendirmek ve sansürün olduğu tüm coğrafyalara net bir mesaj vermektir. Aynı zamanda görevini yaparken şiddete uğrayan, engellenen, susturulmak istenen gazetecilerin yanında olduğumuzu ilan etmektir.

Bizler; özgür olduğumuz kadar adil, cesur olduğumuz kadar sorumluyuz. Kalemlerimizle toplumun vicdanını yazmaya, satırlarımızda doğruluğu ve hakkaniyeti büyütmeye devam edeceğiz. Hiçbir siyasi çıkarın, hiçbir güç odağının esiri olmayacağız.

Bu vatanın bölünmez bütünlüğü, adaletin hâkim olduğu bir toplum ve vicdanlı nesiller için; yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan çalışacağız… çalışacağız… çalışacağız…”

Özgür basın varsa, güçlü toplum vardır.