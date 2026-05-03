  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızlar kendilerini aklama peşinde! Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu ve TBB yönetimine sert tepki O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti! Bir insan hayatı boyunca kaç ton yemek yer? Rakam dudak uçuklatıyor! Portakalı soydu başucuna koydu! Antalya Altın Portakal'da yolsuzluk gölgesi: 113 milyon liralık kamu zararı iddiası Şaka değil gerçek: Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti! Bölge diken üstünde: Hava sahasında hareketlilik arttı Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı Ultra zenginler sabah uyandığında ilk 15 dakika asla bunu yapmıyor! İran’dan ABD’ye 14 maddelik karşı teklif: Barış için somut yol haritası Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!
Gündem Numan Kurtulmuş'tan acılı aileye taziye: Almina'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendim
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan acılı aileye taziye: Almina'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Numan Kurtulmuş'tan acılı aileye taziye: Almina'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendim

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Almina Ağaoğlu’nun vefat haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Kurtulmuş, mesajında aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci Almina Ağaoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Okul saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da öğrencinin vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu'nun özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür tedavisi sürüyordur. Bugün Ağaoğlu'nun yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ağaoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

KURTULMUŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci Almina Ağaoğlu'nun vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan ve 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencilerimizden Almina Ağaoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Almina kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize sabır diliyorum."

NE OLMUŞTU?

15 Nisan'da Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Tekin çocukları kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Tekin çocukları kabul etti

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Tekin çocukları kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan flaş açıklamalar

Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan flaş açıklamalar

Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi: Bu bir savaş suçudur
Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi: Bu bir savaş suçudur

Gündem

Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi: Bu bir savaş suçudur

Numan Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı
Numan Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı

Siyaset

Numan Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23