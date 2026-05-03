Numan Kurtulmuş'tan acılı aileye taziye: Almina'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendim

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci Almina Ağaoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Okul saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da öğrencinin vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu'nun özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür tedavisi sürüyordur. Bugün Ağaoğlu'nun yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ağaoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

KURTULMUŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci Almina Ağaoğlu'nun vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan ve 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencilerimizden Almina Ağaoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Almina kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize sabır diliyorum."

NE OLMUŞTU?

15 Nisan'da Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.