Ve Galatasaray ile Arsenal anlaşmaya vardı! Meğer İstanbul'a bu yüzden gelmişler! Büyük sürpriz...
Dünya devi Arsenal'in temsilcileri geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti. Görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Arsenal'in yetkilileri geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yöneticilerle İstanbul'da buluşmuştu. İngiliz ekibinin özellikle Victor Osimhen'e ilgi gösterdiği bilinirken görüşmeye dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Fanatik'te yer alan habere göre Arsenal, Galatasaray ile sadece transfer görüşmeleri gerçekleştirmedi. Dünya devi, sarı-kırmızılılarla sportif iş birliği üzerinde anlaşma sağladı.
Bu iş birliği sonrası iki ekibin transferlerde birbirlerine öncelik tanıyacağı belirtildi. Arsenal ve Galatasaray'ın yaz döneminde birlikte aynı hazırlık turnuvasına katılması da bekleniyor.
