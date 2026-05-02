CHP koskoca şehirde sokağa çıkamıyor

Fondaş Nefes'te köşe karalayan muhalif Aytunç Erkin CHP'nin içine düştüğü rezil durumu gözler önüne serdi.

"CHP PM-MYK toplantısı: Uşak’ta sokağa çıkamıyoruz" başlıklı yazısında Erkin şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü.

CHP, Parti Meclisi’ni topladı. Toplantı yaklaşık yedi saat sürdü.

Ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri toplantıya devam etti.

Peki toplantıda ne konuşuldu?

Öğrendiğime göre iki-üç başlık konusu dikkat çekici.

Bunlardan birincisi Uşak.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel görüntüleri ve üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’na verilmesinin ardından bu konu CHP PM’de de gündeme geldi. Bazı PM üyelerinin, “Uşak’ta sokağa çıkamıyoruz” cümlesini kurduğu belirtildi. Özgür Özel’in de Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’yı ve Gençlik Kolları Başkanı’nı Uşak konusunda görevlendirdiği ve orada saha çalışması yapılmasını istediği ifade edildi.

Uşak “skandalı” sadece PM’de değil sonrasında devam eden MYK’da da konuşuldu. Her hafta iller bazında rapor veren CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in Uşak’ta üye sayı azaldığına dair bir sunum yaptığı belirtildi. Özgür Özel’in de MYK’da, Uşak’a özel ilgi gösterilmesini ve Yalım’ın yaptığının CHP’ye mal edilemeyeceği anlatılmasını istediği öğrenildi.

Burada araya girmekte fayda var: Özkan Yalım’ın ilk görüntüleri çıktığında “ihraç mekanizmasının” devreye girmemesi ayrı bir sıkıntı yarattı CHP’de. Çünkü, Uşak’la ilgili yaşanan gelişmeden hemen sonra yapılan toplantıda çoğunluk “ihraç edilmeli” dedi ancak süreç mayıs ayına bırakıldı.